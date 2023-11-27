Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу

Режиссер Дмитрий Губарев приступил к съемкам новой многосерийной комедии «Избранный». За производство отвечают онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания MEM Cinema Production при поддержке Института развития интернета. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Что будет, если в Государственную Думу Российской Федерации депутатом изберут человека, который совершенно не подходит для этой роли? Именно так происходит в «Избранном», в котором в Думу нового созыва от провинциального города Глебова едет скромный инженер «НИИ Закат» Олег Тяпин.
Дмитрий Губарев любит «экспериментировать с разными жанрами, и поэтому проект "Избранный" так меня зацепил. Рассказать честную и простую историю про героя, который меняет свой мир и мир вокруг нас. Это ли не мечта режиссера! Мы расскажем с юмором о важных вещах. И, как мне кажется, это именно то, по чему истосковался зритель. Главную роль исполняет Илья Лыков. Я счастлив видеть этого прекрасного артиста у себя на площадке. Начало съемок всегда волнительно, но, когда в кадр первой же сцены вошел наш главный герой, стало понятно, мы на верном пути и все получится».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Главного героя — Олега Тяпина, стеснительного, робкого, законопослушного интроверта, который вовсе не желает быть депутатом, — сыграет Илья Лыков. В сериале зритель увидит работу бывшего инженера на посту депутата: герой пройдет все стадии развития и становления себя как нового человека, узнает взлеты и падения, будет отвергнут и снова влюбится. А самое главное – переживет массу комичных ситуаций, которые и позволят зрителю заглянуть за кулисы Государственной Думы и понять, что в фигуре депутата нет ничего сакрального, так как политики — обычные люди, которые имеют право на ошибку, могут чего-то не знать, в чем-то заблуждаться, но также могут приложить максимум усилий и откликнуться сердцем, чтобы решить поставленную задачу.
«Многие считают моего персонажа обыкновенным Дураком. Если добрый – значит, точно дурак. Но не будем забывать, что колесо истории крутят именно они. Да и весь наш русский кинематограф, литература, даже фольклор крутятся вокруг геройства таких вот простых русских дураков. Иванушка, Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Фарятьев, Веничка, Шурик — приятная компания. Олег Тяпин, или Тяпа, точно из неё. Я для себя придумал такой образ для истории Тяпы: что будет, если Маленький принц вернется не на ту планету… а в Госдуму? Посмотрим», — говорит Илья Лыков.
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