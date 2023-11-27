Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу

27 ноября
2023 год

Новости кино >>
27 ноября 2023

Режиссер Дмитрий Губарев приступил к съемкам новой многосерийной комедии «Избранный». За производство отвечают онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания MEM Cinema Production при поддержке Института развития интернета. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Что будет, если в Государственную Думу Российской Федерации депутатом изберут человека, который совершенно не подходит для этой роли? Именно так происходит в «Избранном», в котором в Думу нового созыва от провинциального города Глебова едет скромный инженер «НИИ Закат» Олег Тяпин.

Дмитрий Губарев любит «экспериментировать с разными жанрами, и поэтому проект "Избранный" так меня зацепил. Рассказать честную и простую историю про героя, который меняет свой мир и мир вокруг нас. Это ли не мечта режиссера! Мы расскажем с юмором о важных вещах. И, как мне кажется, это именно то, по чему истосковался зритель. Главную роль исполняет Илья Лыков. Я счастлив видеть этого прекрасного артиста у себя на площадке. Начало съемок всегда волнительно, но, когда в кадр первой же сцены вошел наш главный герой, стало понятно, мы на верном пути и все получится».

Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главного героя — Олега Тяпина, стеснительного, робкого, законопослушного интроверта, который вовсе не желает быть депутатом, — сыграет Илья Лыков. В сериале зритель увидит работу бывшего инженера на посту депутата: герой пройдет все стадии развития и становления себя как нового человека, узнает взлеты и падения, будет отвергнут и снова влюбится. А самое главное – переживет массу комичных ситуаций, которые и позволят зрителю заглянуть за кулисы Государственной Думы и понять, что в фигуре депутата нет ничего сакрального, так как политики — обычные люди, которые имеют право на ошибку, могут чего-то не знать, в чем-то заблуждаться, но также могут приложить максимум усилий и откликнуться сердцем, чтобы решить поставленную задачу.

«Многие считают моего персонажа обыкновенным Дураком. Если добрый – значит, точно дурак. Но не будем забывать, что колесо истории крутят именно они. Да и весь наш русский кинематограф, литература, даже фольклор крутятся вокруг геройства таких вот простых русских дураков. Иванушка, Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Фарятьев, Веничка, Шурик — приятная компания. Олег Тяпин, или Тяпа, точно из неё. Я для себя придумал такой образ для истории Тяпы: что будет, если Маленький принц вернется не на ту планету… а в Госдуму? Посмотрим», — говорит Илья Лыков.

Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В сериале также заняты Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Евгения Добровольская, Артем Осипов, Нонна Гришаева, Камиль Ларин, Антон Даниленко и Ксения Теплова. Оператором выступит Дмитрий Шлыков.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис»
Для Okko снимают сериалы «Тетка» и «Суета» с участием Елены Валюшкиной и Дениса Власенко
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Нонна ГришаеваДмитрий ГубаревАнтон ДаниленкоЕвгения ДобровольскаяКамиль ЛаринОльга ЛерманАлександр ЛыковИлья ЛыковАртём ОсиповДмитрий СмолевКсения ТепловаДмитрий Шлыков
фильмы
Ирония судьбы, или С лёгким паром!

фотографии >>
Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу фотографии
Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу фотографии
Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу фотографии
Инженера Илью Лыкова избрали депутатом в Государственную Думу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «И на камнях растут деревья»

Скорбим

Наталия Дмитриева
25 ноября ушла из жизни актриса Наталия Дмитриева.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Наталья Бузько
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Клавдия Хабарова
Кёртис Армстронг
Майкл Вартан
Шарлто Копли
Брюс Ли
Ноэми Мерлан
Ежи Пихельский
Вера Фишер
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
драма, комедия, притча, трагикомедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2014
Нина
драма
Грузия, Россия, 2023
Блондинка
лирическая комедия
Россия, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
детектив, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2023
Шопоголики
комедия
Франция, 2023
Волшебное приключение Да Винчи
биография, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, США, Франция, 2023
Игра в Пусане
драма, спортивный фильм
Южная Корея, 2023
Королевство зверей
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2023
Мой мир SHINee
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Немая ярость
боевик, триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?