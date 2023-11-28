От свистка до свистка: трейлер полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блюк Лок»

На сайте полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги
» от студии 8bit
(«Токийские вороны
», «Плод Грисайи
») появился свежий трейлер (предыдущий можно посмотретть тут
). Премьера в японских кинотеатрах запланирована на 19 апреля.
Спин-офф одного из наиболее хайповых споконов
последних лет раскроет историю с точки зрения Наги Сэйсиро
. Для тех, кто на скамейке запасных, напоминаем: Наги — один из 300 неограненных алмазов
, получивших приглашение эксцентричного тренера Дзимпати Эго
принять участие в экспериментальном футбольном проекте «Синяя тюрьма
». Фильм покажет новые подробности из жизни скучающего гения и его становление в кузнице юных талантов.
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Актеры озвучивания
оригинального сериала продолжат работу над спин-оффом, включая сэйю Наги - Нобунагу Симадзаки
(Махито
из «Магической битвы
», титульный Баки
из «Баки Ханмы
»). Присоединившийся к ним Субару Кимура
(Горомару
из «Онимуси
», Спенсер Мальборо из «Вайолет Эвергарден
») озвучит капитана Рё Намэоку, с которым Наги и Рэо
играли в дебютном футбольном матче старшей школы.
Манга «Синяя тюрьма: Блю Лок», написанная Мунэюки Канэсиро
(«Страшная воля богов
») и проиллюстрированная Юсукэ Номурой
, публикуется на страницах журнала Kodansha Shonen Magazine
с августа 2018 года, а в 2021-м выиграла 45-ю премию Kodansha Manga Award
как лучший сёнэн
. Подробнее об аниме адаптации читайте в нашем обзоре
.
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