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От свистка до свистка: трейлер полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блюк Лок»

28 ноября
2023 год

Новости кино >>
28 ноября 2023
На сайте полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги» от студии 8bitТокийские вороны», «Плод Грисайи») появился свежий трейлер (предыдущий можно посмотретть тут). Премьера в японских кинотеатрах запланирована на 19 апреля.


Спин-офф одного из наиболее хайповых споконов последних лет раскроет историю с точки зрения Наги Сэйсиро. Для тех, кто на скамейке запасных, напоминаем: Наги — один из 300 неограненных алмазов, получивших приглашение эксцентричного тренера Дзимпати Эго принять участие в экспериментальном футбольном проекте «Синяя тюрьма». Фильм покажет новые подробности из жизни скучающего гения и его становление в кузнице юных талантов.

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Актеры озвучивания оригинального сериала продолжат работу над спин-оффом, включая сэйю Наги - Нобунагу Симадзаки (Махито из «Магической битвы», титульный Баки из «Баки Ханмы»). Присоединившийся к ним Субару Кимура (Горомару из «Онимуси», Спенсер Мальборо из «Вайолет Эвергарден») озвучит капитана Рё Намэоку, с которым Наги и Рэо играли в дебютном футбольном матче старшей школы.

От свистка до свистка: трейлер полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блюк Лок»

Манга «Синяя тюрьма: Блю Лок», написанная Мунэюки КанэсироСтрашная воля богов») и проиллюстрированная Юсукэ Номурой, публикуется на страницах журнала Kodansha Shonen Magazine с августа 2018 года, а в 2021-м выиграла 45-ю премию Kodansha Manga Award как лучший сёнэн. Подробнее об аниме адаптации читайте в нашем обзоре.

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От свистка до свистка: трейлер полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блюк Лок» фотографии
От свистка до свистка: трейлер полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блюк Лок» фотографии
От свистка до свистка: трейлер полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блюк Лок» фотографии
От свистка до свистка: трейлер полнометражного аниме «Синяя тюрьма: Блюк Лок» фотографии
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