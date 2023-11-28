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«Что это за человек такой, который боится, что ему не поверят?»: опубликован трейлер «Правды» с Кириллом Кяро

28 ноября
2023 год

Новости кино >>
28 ноября 2023
Опубликован трейлер детективного триллера Максима Кузнецова «Правда», который в широкий прокат выпустит кинокомпания «Пионер» 1 февраля.



Зрителей ожидает история молодого, только вышедшего из тюрьмы парня, который вновь оказывается в центре внимания полиции, когда в городе начинают пропадать дети.

«Что это за человек такой, который боится, что ему не поверят?»: опубликован трейлер «Правды» с Кириллом Кяро

Главные роли в фильме производства кинокомпании «Смена» исполнили Кузьма Котрелев, Кирилл Кяро, Михаил Тройник и Александра Дроздова. За визуальную составляющую отвечают оператор Никита Корнев и художник Элиза Калачян, а за музыку — композитор Иван Синцов.

Читать рецензию «Правда»: Истина в вине

Премьера «Правды» состоялась в конкурсе дебютов кинофестиваля «Короче».
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