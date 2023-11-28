«Что это за человек такой, который боится, что ему не поверят?»: опубликован трейлер «Правды» с Кириллом Кяро

Опубликован трейлер детективного триллера Максима Кузнецова
«Правда
», который в широкий прокат выпустит кинокомпания «Пионер» 1 февраля.
Зрителей ожидает история молодого, только вышедшего из тюрьмы парня, который вновь оказывается в центре внимания полиции, когда в городе начинают пропадать дети.
Главные роли в фильме производства кинокомпании «Смена» исполнили Кузьма Котрелев
, Кирилл Кяро
, Михаил Тройник
и Александра Дроздова
. За визуальную составляющую отвечают оператор Никита Корнев
и художник Элиза Калачян
, а за музыку — композитор Иван Синцов
.
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«Правда»: Истина в вине
Премьера «Правды» состоялась в конкурсе дебютов кинофестиваля «Короче».
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