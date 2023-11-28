Новые «Остров сокровищ» и «Чебурашка» получат поддержку Министерства культуры

Объявлены итоги питчингов Министерства культуры России. Ведомством составлены списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году в целях финансового обеспечения расходов, связанных с производством национальных фильмов. Поддержку получат 249 грядущих фильмов. Об этом сообщается на сайте
Минкульта.
Среди поддержанных игровых картин для детей и юношества оказалось
десять работ: «Суперангел», «Яга на нашу голову», «Наш папа – Дед Мороз!», «Нахимовцы 2. Янтарный берег», «Мой друг Котопушкин», «Жига», «Дед Мороз для мамы», «Радость», «Сивка-бурка» и «Милости просим». В резерве на получение субсидий оказались «Дочь капитана», «Иван Семенов: Полный каяк», «Кандаурские мальчишки», «Родненький мой», «Код времени. Первое погружение», «Снегурочка», «(Не) Искусственный интеллект», «Новогодняя несказка» и «История одного лета».
В конкурсе игровых полнометражных фильмов победило
60 проектов. Это «Там, где танцуют стерхи», «Арсеньев», «Свинья и мышь», «Первым по минному полю», «Огненный мальчик», «Золотой дубль», «Почтарь», «Хороший отец», «Семейное счастье», «Жемчуг», «Отец», «Семь дней Петра Семеныча», «Гора влюбленных», «Моя Африка», «Никогда не поздно!», «Касса невест», «Снег пригнул бамбук», «На круге», «Овощ», «Остров Сухо», «Волшебный кувшин», «Тишина в горах», «В добрые пчелы!», «В парк-отеле "Облака" нет свободных номеров», «Черный замок», «Остров сокровищ», «Легенды наших предков», «Чистый четверг», «Дедушка», «Фарфоровый солдатик», «Свинцовые небеса», «Больше, чем футбол», «Своих не бросаем», «Невидимые миру слезы», «День рождения Сидни Люмета», «Социализация», «Мой север», «Встречные», «Цинга», «Мальчик-птица», «80 ударов в минуту», «Три свадьбы и один побег», «Северная станция», «Кукла», «Взрослый сын», «Живой», «Ганди молчал по субботам», «Сын мой», «Однажды в Уфе», «Навар», «Сводишь с ума», «Крыша», «Просто живи», «Чистый лист», «Если долго идти навстречу», «35 страница», «Авось, небось да как-нибудь» и «900 км до мечты». В резерв записано 23 проекта.
В список
анимационных фильмов и сериалов включено 78 проектов. В частности, на поддержку могут рассчитывать «Крутиксы
», «Чик-Чирикино
», «Шушумагия
», «Фиксики, дай пять!», «Чебурашка», «Шайбу! Шайбу!», «Космические приключения Егора», «Веселая карусель № 55», «Малиновые горы» по мотивам рассказов Мамина-Сибиряка, «Девочка-луна» по мотивам бурятской народной сказки, «Папа Кролик», «Сыщик Добрынин» и «Сны на Вознесение, или Забытая тайна Циолковского». В резерв отправлено 23 мультфильма. В секции неигрового кино выбрано
105 проектов, включая такие работы, как «Мои медведи. Гималайцы», «Суздаль. 1000 лет и один день», «Эдуард Лимонов», «Золотая коллекция неигрового кино: "Лендок"», «Александр, или Про Бородянского
, автора сценария про сантехника Афоню и др.», «Однажды на Патриарших. Тайны Михаила Булгакова», «МИ-8. Легенды неба», «Человек из космоса», «Овидий Горчаков. Подвиг разведчика», «Антонин Капустин – создатель русской Палестины», «Донбасс непокоренный», «Кровавый матч», «Донбасс. Возвращение памяти», «Я – киборг», «Ефим Халдей. Лично свидетельствую», «Леонид Шварцман
: 100 лет и несколько вопросов», «Киноязык эпохи: Лев Кулешов
» и «Б-752. Хроника забытой трагедии». В резерв попал 31 проект.
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