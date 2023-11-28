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«Любви все возрасты покорны»: Виктор Добронравов, Елизавета Моряк и Денис Прытков сыграли в «Онегине» Сарика Андреасяна

28 ноября
2023 год

Новости кино >>
28 ноября 2023
В сети появился трейлер «Онегина» Сарика Андреасяна, благодаря которому стала известна актерская команда экранизации знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина.



В образе Евгения Онегина предстанет Виктор Добронравов, в качестве Татьяны Лариной заявлена Елизавета Моряк, а Владимира Ленского сыграл Денис Прытков. Текст от автора читает Владимир Вдовиченков.

За адаптацию романа отвечает сценарист Алексей Гравицкий, а за визуальную составляющую — оператор Кирилл Зоткин и художник Элиза Калачян. Продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасяны. Фильм выйдет в прокат 7 марта.

«Любви все возрасты покорны»: Виктор Добронравов, Елизавета Моряк и Денис Прытков сыграли в «Онегине» Сарика Андреасяна

Впервые «Евгения Онегина» экранизировали в 1911 году. Это была немая лента с Петром Чардыниным в титульной роли. В 1958-м вышел основанный на опере Петра Ильича Чайковского фильм-опера, в котором сыграли Вадим Медведев, Ариадна Шенгелая и Светлана Немоляева. В 1998-м Марта Файнс сняла «Онегина» с Рэйфом Файнсом, Лив Тайлер и Тоби Стивенсом.
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