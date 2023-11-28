«Любви все возрасты покорны»: Виктор Добронравов, Елизавета Моряк и Денис Прытков сыграли в «Онегине» Сарика Андреасяна

В сети появился трейлер «Онегина
» Сарика Андреасяна
, благодаря которому стала известна актерская команда экранизации знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина.
В образе Евгения Онегина предстанет Виктор Добронравов
, в качестве Татьяны Лариной заявлена Елизавета Моряк
, а Владимира Ленского сыграл Денис Прытков
. Текст от автора читает Владимир Вдовиченков
.
За адаптацию романа отвечает сценарист Алексей Гравицкий
, а за визуальную составляющую — оператор Кирилл Зоткин
и художник Элиза Калачян
. Продюсерами выступили Гевонд
и Сарик Андреасяны. Фильм выйдет в прокат 7 марта.
Впервые «Евгения Онегина
» экранизировали в 1911 году. Это была немая лента с Петром Чардыниным
в титульной роли. В 1958-м вышел основанный на опере Петра Ильича Чайковского фильм-опера
, в котором сыграли Вадим Медведев
, Ариадна Шенгелая
и Светлана Немоляева
. В 1998-м Марта Файнс
сняла «Онегина
» с Рэйфом Файнсом
, Лив Тайлер
и Тоби Стивенсом
.
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