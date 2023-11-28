Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов

По словам Пореченкова, «историческая комедия — довольно редкий жанр для российского кино, и мне показалось любопытным, как авторы сериала "Купцы и дети" разыскали параллели в настроениях нашего времени и событиях столетней давности, сделав упор на самое главное — семейные отношения. В непростые времена семья становится той опорой, за которую стоит держаться, но именно она, как это ни парадоксально, подвергается серьезным испытаниям убеждениями, взглядами, политикой и т.д. Мы снимаем теплую и очень смешную историю о том, что во все времена отцам и детям непросто друг друга понять, но семья стоит того, чтобы за нее побороться».
Действие сериала, чья премьера состоится на ТНТ в 2024-м, перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии, патриархального и консервативного Федора Намолина. Из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик с женой Лизой и еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом и еще бог весть кем! Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит в то, что скоро жизнь в России полностью изменится. Однако такое положение дел совершенно не по нраву Намолину-старшему, который привык, что все живут так, как скажет он. Федор уверен, что во всем виноваты новые друзья Костика, и полон решимости перевоспитать сына.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Основной блок съемок сезона пройдет в Тамбове, в музейном комплексе «Усадьба Асеевых», которая была построена в XIX веке в стилистике барокко, классицизма и модерна одновременно, а в настоящее время является филиалом музея-заповедника «Петергоф». Здесь же проходили и съемки пилота в 2022-м, который в том же году показали в рамках конкурсной программы на фестивале «Пилот». В январе команда сериала вернется в Москву, съемочный процесс продолжится в павильоне «Мосфильма» и продлится до середины февраля.
«Мы решили поговорить про семейные ценности без трагического надрыва, посмеяться над проблемами, про которые у нас и разговаривать-то не принято. Так и появились "Купцы и дети". Оптика исторического сериала дает пространство для маневра, снимает ненужное эмоциональное напряжение. При этом возникает специфическая сложность — в истории купца Намолина и его семьи приходится искать такой ракурс, при котором сами проблемы будут интересными и казаться достоверными. Ведь недостоверность российский зритель уже давно не прощает! К тому же, у нас было понимание, что сериал для ТНТ должен выделяться уже самой идеей. Даже выбор времени для событий сериала стал для нас неким квестом. Удалось найти год, когда Россия оказалась в относительно спокойной фазе своей истории — революция 1905 года уже отгремела, про Первую мировую войну еще никто не думает. Самое время заняться семьей и отношениями между отцами и детьми», — считает сценарист и креативный продюсер сериала Дмитрий Будашкаев.
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