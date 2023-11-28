Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов

28 ноября
2023 год

Новости кино >>
28 ноября 2023

Стартовали съемки 12-серийной исторической комедии Сергея Осипьяна «Купцы и дети» производства Good Story Media. Главные роли — купца Федора Намолина, его жены Марфы и их сына Костика — сыграют Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков. Компанию им составят Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Дмитрий Белоцерковский, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Сергей Степин и Владимир Майзингер, уточняет пресс-служба телеканала ТНТ.

Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам Пореченкова, «историческая комедия — довольно редкий жанр для российского кино, и мне показалось любопытным, как авторы сериала "Купцы и дети" разыскали параллели в настроениях нашего времени и событиях столетней давности, сделав упор на самое главное — семейные отношения. В непростые времена семья становится той опорой, за которую стоит держаться, но именно она, как это ни парадоксально, подвергается серьезным испытаниям убеждениями, взглядами, политикой и т.д. Мы снимаем теплую и очень смешную историю о том, что во все времена отцам и детям непросто друг друга понять, но семья стоит того, чтобы за нее побороться».

Действие сериала, чья премьера состоится на ТНТ в 2024-м, перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии, патриархального и консервативного Федора Намолина. Из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик с женой Лизой и еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом и еще бог весть кем! Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит в то, что скоро жизнь в России полностью изменится. Однако такое положение дел совершенно не по нраву Намолину-старшему, который привык, что все живут так, как скажет он. Федор уверен, что во всем виноваты новые друзья Костика, и полон решимости перевоспитать сына.

Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Основной блок съемок сезона пройдет в Тамбове, в музейном комплексе «Усадьба Асеевых», которая была построена в XIX веке в стилистике барокко, классицизма и модерна одновременно, а в настоящее время является филиалом музея-заповедника «Петергоф». Здесь же проходили и съемки пилота в 2022-м, который в том же году показали в рамках конкурсной программы на фестивале «Пилот». В январе команда сериала вернется в Москву, съемочный процесс продолжится в павильоне «Мосфильма» и продлится до середины февраля.

«Мы решили поговорить про семейные ценности без трагического надрыва, посмеяться над проблемами, про которые у нас и разговаривать-то не принято. Так и появились "Купцы и дети". Оптика исторического сериала дает пространство для маневра, снимает ненужное эмоциональное напряжение. При этом возникает специфическая сложность — в истории купца Намолина и его семьи приходится искать такой ракурс, при котором сами проблемы будут интересными и казаться достоверными. Ведь недостоверность российский зритель уже давно не прощает! К тому же, у нас было понимание, что сериал для ТНТ должен выделяться уже самой идеей. Даже выбор времени для событий сериала стал для нас неким квестом. Удалось найти год, когда Россия оказалась в относительно спокойной фазе своей истории — революция 1905 года уже отгремела, про Первую мировую войну еще никто не думает. Самое время заняться семьей и отношениями между отцами и детьми», — считает сценарист и креативный продюсер сериала Дмитрий Будашкаев.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериалы с Екатериной Вилковой, Александром Кузнецовым и Филиппом Янковским вошли в программу «Пилота»
Поиск по меткам
ПилотТНТ
персоны
Дарья Балабанова (II)Дмитрий БелоцерковскийДмитрий БудашкаевПавел ВорожцовВиктория КлинковаКсения КутеповаВладимир МайзингерСергей ОсипьянМихаил ПореченковАлексей РозинСергей СтёпинПавел Табаков
фильмы
Купцы и дети

фотографии >>
Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов фотографии
Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов фотографии
Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов фотографии
Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Наиля Гараева
28 ноября ушла из жизни актриса Наиля Гараева.
Наталия Дмитриева
25 ноября ушла из жизни актриса Наталия Дмитриева.
Ирина Пугаева
24 ноября ушла из жизни актриса Ирина Пугаева.

День рождения >>

Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Виктория Рунцова
Андрей Ургант
Прохор Чеховской
Лаура Антонелли
Йовита Будник
Луиза Бургуа
Глория Грэм
Джо Коул
Мэри Элизабет Уинстэд
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
драма, комедия, притча, трагикомедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2014
Нина
драма
Грузия, Россия, 2023
Блондинка
лирическая комедия
Россия, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
детектив, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2023
Шопоголики
комедия
Франция, 2023
Волшебное приключение Да Винчи
биография, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, США, Франция, 2023
Игра в Пусане
драма, спортивный фильм
Южная Корея, 2023
Королевство зверей
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2023
Мой мир SHINee
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Немая ярость
боевик, триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?