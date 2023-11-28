Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов

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Фестивальная колонка Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний» А также новая версия «Вам и не снилось...» с Толстогановой и фильмы с Ромой Зверем и Елизаветой Боярской

Обзор сериалов «Царская прививка»: Почем оспина для народа? Кризисы вакцинации в эпоху Екатерины Великой

Интервью Рузиль Минекаев: «Я сразу понял, что это будет просто пушка!» Исполнитель роли Марата про сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Новости кино «Девушки с Макаровым» вернутся к зрителям 11 декабря На ТНТ состоится премьера четвертого сезона комедии

Лайфстайл Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу И кого там только не было: и Кристины Асмус не было, и Саши Бортич не было

Интервью Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества» Актриса – о сериале «Мафия – дело семейное» и маме, которая всегда находит нужные слова для поддержки