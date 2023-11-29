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Денис Никифоров и Форвард перебрались в Новороссийск

29 ноября
2023 год

Новости кино >>
29 ноября 2023

В Новороссийске закончились съемки сериала «Бим-3» производства «Киностудии КИТ» по заказу телеканала НТВ. В третьем сезоне детектива Павла Дроздова зритель вновь встретится с персонажами Дениса Никифорова и ландсира Форварда. Премьеру следует ожидать на НТВ. Об этом сообщает пресс-служба студии.

Денис Никифоров и Форвард перебрались в Новороссийск
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

В продолжении сериала отделение в полном составе переезжает в другой город: сотрудников полиции перераспределяют в наполненный туристами Новороссийск. В Феодосии же провели укрупнение, и теперь эту территорию контролирует керченское отделение. Климова (Никифоров) и его коллег ждет удобное рабочее пространство в большом и светлом помещении, хорошие квартиры. Однако герои не перестают ностальгировать по привычным местам. Капитан Климов и его напарник пес Бим осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате (Надя Славецкая). Она же надеется, что Макар начнет воспринимать ее не только как друга. Леха (Андрей Багиров) страдает из-за разлуки с Ингой (Наталия Печерская), и каждые выходные они ездят друг к другу. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлют, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду красавиц и ловить головорезов

По словам Дениса Никифорова, его «герой переезд в другой город воспринял оптимистично – город больше, возможности тоже больше. Группа тоже освоилась быстро. По сценарию в этом сезоне нам встречается много других собак, что усложняло задачу Фунта. Когда он в кадре один или с людьми, все гораздо проще, а здесь – собаки разные, характеры разные. В плане же актерских задач он большой молодец – ничего не забыл. Первое время многие жители и гости Новороссийска просили сделать памятные фото с Фунтиком и со мной, но на сменах мы отвлекаться не можем, поэтому приходилось отказывать. Если в Феодосии нас знали как родных, то здесь мы стали гвоздем курортного сезона».

Денис Никифоров и Форвард перебрались в Новороссийск
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»


Исполнитель роли Бима Фунтик – он же Форвард – очень любит сниматься в кино: пес с года в профессии, а сейчас ему уже пять лет. Актер он востребованный. Почти все время проводит на съемочных площадках и очень тоскует, когда не снимается. На съемках же Фунтик отметил свой пятый день рождения – группа сделала ему торт из его любимых лакомств.

«Одной из "фишек" нового сезона будет то, что мы подробнее расскажем о наших главных героях в обычной жизни. Откроем семейные тайны, покажем изменения в личной жизни – кого и какие – увидите в самом сериале. Новый город не даст нашим героям сидеть без дела в отделении. Проблемы будут решаться, а преступления – раскрываться, и всё не без участия Бима. Мне вообще кажется, что Бим – самый опытный, самый продуктивный работник отделения, полноправный член команды. Это уже взрослый состоявшийся актер, который не просто делает многие трюки и игровые сцены с первого дубля, но и повторяет их в дублях один в один. Работать с ним – одно удовольствие», — говорит режиссер Павел Дроздов.
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