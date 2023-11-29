Не стало российского киноведа и кинокритика Андрея Шемякина

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Денис Никифоров и Форвард перебрались в Новороссийск

Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков переехали в дореволюционный Тамбов

«Любви все возрасты покорны»: Виктор Добронравов, Елизавета Моряк и Денис Прытков сыграли в «Онегине» Сарика Андреасяна

28 ноября

Новые «Остров сокровищ» и «Чебурашка» получат поддержку Министерства культуры

В списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году в целях финансового обеспечения расходов, вошло 249 национальных фильмов