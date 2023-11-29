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Не стало российского киноведа и кинокритика Андрея Шемякина

29 ноября
2023 год

Новости кино >>
29 ноября 2023
В возрасте 68 лет не стало российского филолога, культуролога, киноведа, кинокритика, автора и ведущего телевизионных программ, сценариста и режиссера документальных фильмов Андрея Шемякина. Прощание с ним состоится 1 декабря в Доме кино в Москве, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

«Андрея Шемякина не стало. Прощание пройдет 1 декабря в Доме кино в 11 часов», — цитирует агентство представителя СК РФ.

Не стало российского киноведа и кинокритика Андрея Шемякина
фото: tass.ru

Андрей Михайлович родился 12 января 1955 года в Вильнюсе, в пять лет переехал с родителями в Москву. В 1977-м окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ. В 1981-1989 годах, после очной аспирантуры, был младшим научным сотрудником Института Мировой литературы им. Горького АН СССР. В 1985-м защитил кандидатскую диссертацию по американской литературе конца ХVIII века и с 1989-го стал старшим, а с 2000-го — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства. С 2002-го — заведующий Отделом современного отечественного кино НИИ киноискусства. С 2011-го по 2015-й был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Его статьи публикуются с 1978-го. Всего на счету Шемякина более одной тысячи публикаций в газетах, журналах и сборниках. Со второй половины 90-х работал на телевидении.

Написал сценарии для программы «Документальная камера», неигровых картин «Борис Барнет. Легенда о режиссере», «Заложники будущего» и «Отец в командировке», одной из серий документального цикла «История киноначальников, или Строители и перестройщики» и трагикомедии Анны Яновской «Интересная жизнь». Сыграл небольшую роль в фильме Алексея Федорченко «Железная дорога».
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