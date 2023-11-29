Не стало российского киноведа и кинокритика Андрея Шемякина

В возрасте 68 лет не стало российского филолога, культуролога, киноведа, кинокритика, автора и ведущего телевизионных программ, сценариста и режиссера документальных фильмов Андрея Шемякина
. Прощание с ним состоится 1 декабря в Доме кино в Москве, уточняет ТАСС
со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.
«Андрея Шемякина не стало. Прощание пройдет 1 декабря в Доме кино в 11 часов», —
цитирует агентство представителя СК РФ.
Андрей Михайлович
родился 12 января 1955 года в Вильнюсе, в пять лет переехал с родителями в Москву. В 1977-м окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ. В 1981-1989 годах, после очной аспирантуры, был младшим научным сотрудником Института Мировой литературы им. Горького АН СССР. В 1985-м защитил кандидатскую диссертацию по американской литературе конца ХVIII века и с 1989-го стал старшим, а с 2000-го — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства. С 2002-го — заведующий Отделом современного отечественного кино НИИ киноискусства. С 2011-го по 2015-й был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Его статьи публикуются с 1978-го. Всего на счету Шемякина более одной тысячи публикаций в газетах, журналах и сборниках. Со второй половины 90-х работал на телевидении.
Написал сценарии для программы «Документальная камера
», неигровых картин «Борис Барнет. Легенда о режиссере
», «Заложники будущего
» и «Отец в командировке», одной из серий документального цикла «История киноначальников, или Строители и перестройщики
» и трагикомедии Анны Яновской
«Интересная жизнь
». Сыграл небольшую роль в фильме Алексея Федорченко
«Железная дорога
».
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