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Продолжения «Пианистки» и «Стряпухи» закроют телесезон 2023 года на ТВЦ

29 ноября
2023 год

Новости кино >>
29 ноября 2023
Телевизионный сезон 2023 года на ТВЦ закроют продолжения детективных сериалов «Пианистка» и «Стряпуха» 6 и 9 декабря соответственно, сообщает пресс-служба телеканала.

«Пианистка-3»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»


6 декабря зрители смогут увидеть третий сезон «Пианистки» с Евгенией Лозой и Иваном Жидковым. В нем также приняли участие Александр Яцко, Ольга Павловец, Иван Шибанов, Иван Косичкин и Екатерина Волкова. А вот персонажей Марата Башарова и Людмилы Артемьевой в сериале больше не будет.

По сюжету героя Жидкова Андрея отстраняют от должности завотделением по причине смерти пациента прямо на операционном столе. Виноватым хотят выставить анестезиолога, но вскоре его находят убитым, а вслед за ним погибает и лечащий врач умершего пациента. Маша (Лоза) с помощью своего дара пытается докопаться до истины и помочь своему любимому. Однако есть одно важное обстоятельство, которое она от всех скрывает: ее дар перестал действовать в общении с Андреем. Она больше не слышит, говорит ли ее любимый правду или лжет.

«Стряпуха-2»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Второй сезон «Стряпухи» с Викторией Заболотной и Татьяной Труновой будет показан 9 декабря. По словам Заболотной, ее «героиня Виктория – очень яркая личность, популярная певица, когда-то покорившая Москву, но вынужденная уехать в маленький городок под названием Сутейск из-за неожиданных событий. Там она по воле судьбы встречает стряпуху Ульяну, и ее жизнь переворачивается с ног на голову, она начинает свой долгий, но увлекательный путь к взрослению и к пониманию самой себя».

Главные героини достаточно быстро обретают известность в своем городке, и к ним начинают обращаться жители с просьбами помочь распутать их ситуации. «У Виктории очень пытливый острый ум. Кто-то назовет это чрезмерным любопытством, но, тем не менее, при всей своей взбалмошности она очень отзывчивый человек, интересующийся другими людьми и их судьбами. В их детективной парочке Ульяна – это мозг, а Виктория – эмоции, чувства, спонтанность – двигатель, другими словами. Она сначала делает, а уже потом думает что к чему, в отличие от Ульяны, которая сначала десять раз подумает, а потом приступит к действию. И Ульяне зачастую приходится разгребать последствия того, что Виктория успевает натворить, — добавляет актриса. — Викторию ждет множество открытий о самой себе, большой скачок во взрослении и, конечно, много интересных ситуаций, в которых они с Ульяной попытаются разобраться».
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фильмы
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