Продолжения «Пианистки» и «Стряпухи» закроют телесезон 2023 года на ТВЦ

По сюжету героя Жидкова Андрея отстраняют от должности завотделением по причине смерти пациента прямо на операционном столе. Виноватым хотят выставить анестезиолога, но вскоре его находят убитым, а вслед за ним погибает и лечащий врач умершего пациента. Маша (Лоза) с помощью своего дара пытается докопаться до истины и помочь своему любимому. Однако есть одно важное обстоятельство, которое она от всех скрывает: ее дар перестал действовать в общении с Андреем. Она больше не слышит, говорит ли ее любимый правду или лжет.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Второй сезон «Стряпухи» с Викторией Заболотной и Татьяной Труновой будет показан 9 декабря. По словам Заболотной, ее «героиня Виктория – очень яркая личность, популярная певица, когда-то покорившая Москву, но вынужденная уехать в маленький городок под названием Сутейск из-за неожиданных событий. Там она по воле судьбы встречает стряпуху Ульяну, и ее жизнь переворачивается с ног на голову, она начинает свой долгий, но увлекательный путь к взрослению и к пониманию самой себя».
Главные героини достаточно быстро обретают известность в своем городке, и к ним начинают обращаться жители с просьбами помочь распутать их ситуации. «У Виктории очень пытливый острый ум. Кто-то назовет это чрезмерным любопытством, но, тем не менее, при всей своей взбалмошности она очень отзывчивый человек, интересующийся другими людьми и их судьбами. В их детективной парочке Ульяна – это мозг, а Виктория – эмоции, чувства, спонтанность – двигатель, другими словами. Она сначала делает, а уже потом думает что к чему, в отличие от Ульяны, которая сначала десять раз подумает, а потом приступит к действию. И Ульяне зачастую приходится разгребать последствия того, что Виктория успевает натворить, — добавляет актриса. — Викторию ждет множество открытий о самой себе, большой скачок во взрослении и, конечно, много интересных ситуаций, в которых они с Ульяной попытаются разобраться».
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