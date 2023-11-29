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Создатель «борнианы» Пол Гринграсс расскажет про крушение самолета

29 ноября
2023 год

Новости кино >>
29 ноября 2023
Создатель «борнианы» Пол Гринграсс снимет для студии Warner Bros. триллер «Погружение: Спасение рейса 1421» (Drowning: The Rescue of Flight 421), уверяет Deadline.

Создатель «борнианы» Пол Гринграсс расскажет про крушение самолета
фото: worldofreel.com

Лента, основанная на одноименной книге писательницы и бывшей стюардессы Ти Джей Ньюман, поведает о 12 выживших пассажирах лайнера, потерпевшего крушение через шесть минут после взлета. Люди находятся в запечатанной части самолета, застрявшего на подводной скале. Среди них инженер с 11-летней дочерью. Его бывшая жена и мать девочки записалась в спасательную команду, которая спешит спасти пассажиров, прежде чем у них закончится воздух.

Вокруг прав на экранизацию романа разгорелась нешуточная схватка. Их планировали приобрести Paramount, Apple, Стивен Спилберг, Альфонсо Куарон, Николь Кидман, Дэмьен Шазелл, Джерри Брукхаймер, М. Найт Шьямалан и братья Руссо. Гринграсс сам возьмется за адаптацию сценария и выступит продюсером фильма.
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№ 1
Виталий Пекарев   29.11.2023 - 19:22
Ничего себе, вот тут реально куча интересных кандидатов на создание фильма. Интересно как Пол Гринграсс смог забрать правда на фильм себе? читать далее>>
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