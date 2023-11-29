Создатель «борнианы» Пол Гринграсс расскажет про крушение самолета

Создатель «борнианы» Пол Гринграсс
снимет для студии Warner Bros. триллер «Погружение: Спасение рейса 1421» (Drowning: The Rescue of Flight 421), уверяет Deadline
.
Лента, основанная на одноименной книге писательницы и бывшей стюардессы Ти Джей Ньюман, поведает о 12 выживших пассажирах лайнера, потерпевшего крушение через шесть минут после взлета. Люди находятся в запечатанной части самолета, застрявшего на подводной скале. Среди них инженер с 11-летней дочерью. Его бывшая жена и мать девочки записалась в спасательную команду, которая спешит спасти пассажиров, прежде чем у них закончится воздух.
Вокруг прав на экранизацию романа разгорелась нешуточная схватка. Их планировали приобрести Paramount, Apple, Стивен Спилберг
, Альфонсо Куарон
, Николь Кидман
, Дэмьен Шазелл
, Джерри Брукхаймер
, М. Найт Шьямалан
и братья Руссо
. Гринграсс сам возьмется за адаптацию сценария и выступит продюсером фильма.
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