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Тимоти Олифант попадется на глаза ксеноморфу

29 ноября
2023 год

Новости кино >>
29 ноября 2023
Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу сериала канала FX «Чужой» по вселенной Ридли Скотта, уверяет Deadline.

Тимоти Олифант попадется на глаза ксеноморфу
фото: deadline.com

Актер воплотит образ Кирша, наставника девушки-гибрида Венди — главной героини шоу в исполнении Сидни Чандлер. Компанию обоим составят Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Сэмюэл Бленкин и Адарш Гурав.

События развернутся на Земле образца 2090-х, за 30 лет до первой части. Шоу создает Ноа Хоули, Скотт числится исполнительным продюсером. Съемки в Таиланде, стартовавшие в июле, прервались из-за актерской забастовки.
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№ 1
Виталий Пекарев   29.11.2023 - 18:59
Не люблю особо формат сериалов, ибо они занимаю очень много времени, но вот вселенную "Чужого" очень люблю. Поэтому обязательно посмотрю. Надеюсь, что сценаристы учли недостатки прошлых фильмов... читать далее>>
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