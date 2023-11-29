Тимоти Олифант попадется на глаза ксеноморфу

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Я знаю, как ты провел этим летом: «Иррациональный человек» Вуди Аллена

В списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году в целях финансового обеспечения расходов, вошло 249 национальных фильмов

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Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу

И кого там только не было: и Кристины Асмус не было, и Саши Бортич не было