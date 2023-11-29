Тимоти Олифант попадется на глаза ксеноморфу

Тимоти Олифант
присоединился к актерскому составу сериала канала FX «Чужой
» по вселенной Ридли Скотта
, уверяет Deadline
.
Актер воплотит образ Кирша, наставника девушки-гибрида Венди — главной героини шоу в исполнении Сидни Чандлер
. Компанию обоим составят Алекс Лоутер
, Эсси Дэвис
, Сэмюэл Бленкин и Адарш Гурав.
События развернутся на Земле образца 2090-х, за 30 лет до первой части. Шоу создает Ноа Хоули
, Скотт числится исполнительным продюсером. Съемки в Таиланде, стартовавшие в июле, прервались из-за актерской забастовки.
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