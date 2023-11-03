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Ольга Боровская, Алексей Рыжков и Евгений Токарев попадут в любовный треугольник

3 ноября
2023 год

Новости кино >>
3 ноября 2023
Завершились съемки мелодрамы «Другой мужчина», премьера которой состоится скоро на Dомашнем. Как сообщает пресс-служба телеканала, главные роли исполнили Ольга Боровская, Алексей Рыжков и Евгений Токарев.

Ольга Боровская, Алексей Рыжков и Евгений Токарев попадут в любовный треугольник
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Эта история о том, что любовь, доброта и человечность всегда будут дороже денег», — говорит Алексей Рыжков. По сюжету — успешная бизнесвумен Настя к сорока годам построила отличную карьеру, но смертельно устала от одиночества. Лучшая подруга считает, что ей нужно создать счастье собственными руками. Прислушавшись к этому совету, Настя решается принять предложение руки и сердца своего подчиненного. Виталий — молодой, красивый, здоровый, хваткий, и к тому же ей очень симпатичен. Он обещает подарить семью и ребенка в обмен на помощь в карьере, а любовь придет сама собой. Но этот «коммерческий проект» оказывается под большим вопросом после случайной встречи с маленькой девочкой и ее отцом.

«Как только я получила сценарий, у меня появилась мысль, которую мне бы очень хотелось донести до мужчин: любовь – это то чувство, за которое стоит бороться! На протяжении всего сериала моя героиня беспрерывно борется за мужчину, его чувства, внимание. Она выручает его в тяжелой ситуации, помогает решить проблемы – в этом есть искреннее желание спасти. Она готова многим пожертвовать ради него. Но сталкивается с его страхом проиграть ей в достатке и положении. Любовь требует больших усилий с обеих сторон — важно об этом помнить», — рассказывает Ольга Боровская.

Евгению Токареву досталась Виталия, чьи поступки нельзя назвать безупречными. «Мой герой Виталий - недальновидный, непоследовательный, незрелый, но, как ни странно, добрый человек. Он парадоксально объединяет в себе полярные качества: лень и целеустремленность, лживость и преданность, трусость и отвагу. Он совершает плохие поступки не потому, что негодяй, просто он не понимает, что можно поступить иначе», — уточняет актер.

В проекте также сыграли Анастасия Денисова, Екатерина Кожемякина, Татьяна Тимакова, Алиса Прохорова и другие. Режиссером-постановщиком четырехсерийной мелодрамы выступает Денис Елеонский.
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Ольга Боровская, Алексей Рыжков и Евгений Токарев попадут в любовный треугольник фотографии
Ольга Боровская, Алексей Рыжков и Евгений Токарев попадут в любовный треугольник фотографии
Ольга Боровская, Алексей Рыжков и Евгений Токарев попадут в любовный треугольник фотографии
Ольга Боровская, Алексей Рыжков и Евгений Токарев попадут в любовный треугольник фотографии
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