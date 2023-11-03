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Премьеру «Цербера» с Сергеем Мариным и Тимофеем Трибунцевым перенесли на 23 ноября

3 ноября
2023 год

Новости кино >>
3 ноября 2023

PREMIER объявил новую дату премьеры исторического триллера «Цербер» с Сергеем Мариным и Тимофеем Трибунцевым. Костюмированный сериал Владимира Щеголькова о расследовании серии убийств в Петербурге 1826 года, связанных с восстанием декабристов, выйдет 23 ноября, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Премьеру «Цербера» с Сергеем Мариным и Тимофеем Трибунцевым перенесли на 23 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В сериале также сыграли Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро, Вера Колесникова и другие актеры. Проект снят «Студией Чеховъ» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По сюжету — спустя несколько месяцев после восстания полиция продолжает искать и допрашивать участников бунта и людей, сочувствующих декабристам. В то же время столицу охватывает серия загадочных убийств. Жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. На телах жертв обнаруживаются записки с цитатами из стихотворений Александра Пушкина. Расследованием преступлений занимаются московский сыщик Лавр Петрович (практически неузнаваемый в гриме Тимофей Трибунцев) и освобожденный из-под ареста дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин).

Среди героев сериала зрители обнаружат множество известных исторических персонажей. Ведущий следствие Бошняк – известный ботаник и флорист, который также работал в тайной канцелярии. Возлюбленная Бошняка польская красавица Каролина Собаньская в исполнении Веры Колесниковой – муза Пушкина, в которую был страстно влюблен поэт в молодые годы. Евгений Цыганов воплотил на экране образ ключевой фигуры русской разведки того времени графа Ивана Осиповича Витта. В сериале также появляются император Николай I, Александр Пушкин, граф Бенкендорф и другие хорошо известные исторические личности.

«Цербер» одержал победу этим летом на фестивале «Пилот» в номинации «Лучший пилот. Выбор жюри».
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Премьеру «Цербера» с Сергеем Мариным и Тимофеем Трибунцевым перенесли на 23 ноября фотографии
Премьеру «Цербера» с Сергеем Мариным и Тимофеем Трибунцевым перенесли на 23 ноября фотографии
Премьеру «Цербера» с Сергеем Мариным и Тимофеем Трибунцевым перенесли на 23 ноября фотографии
Премьеру «Цербера» с Сергеем Мариным и Тимофеем Трибунцевым перенесли на 23 ноября фотографии
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