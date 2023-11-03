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«Все эти идеи очень опасны»: великий изобретатель борется за свои мечты в трейлере «Волшебного приключения Да Винчи»

3 ноября
2023 год

Новости кино >>
3 ноября 2023
Опубликован трейлер анимационного фильма «Волшебное приключение Да Винчи» — режиссерский дебют номинированного на «Оскар» сценариста «Рататуя» Джима Капобьянко. 30 ноября в российский прокат картину выпустит кинокомпания Пионер. В отечественной версии звучат голоса блогера и журналиста Ксении Дукалис и актера Михаила Тройника.



«Волшебное приключение Да Винчи» — это биография гения Леонардо Да Винчи, впервые рассказанная анимационным языком. По сюжету, художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается найти ответ на главный интересующий его вопрос: «В чем смысл жизни?».

«Все эти идеи очень опасны»: великий изобретатель борется за свои мечты в трейлере «Волшебного приключения Да Винчи»
фото: пресс-служба кинокомпании Пионер

Мировая премьера мультфильма состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2023 года. Релизом картины на западе занимается компания Universal Pictures. В оригинальной версии голосами героев говорят Стивен Фрай, Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Готье Бату и Мэтт Берри.
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«Все эти идеи очень опасны»: великий изобретатель борется за свои мечты в трейлере «Волшебного приключения Да Винчи» фотографии
«Все эти идеи очень опасны»: великий изобретатель борется за свои мечты в трейлере «Волшебного приключения Да Винчи» фотографии
«Все эти идеи очень опасны»: великий изобретатель борется за свои мечты в трейлере «Волшебного приключения Да Винчи» фотографии
«Все эти идеи очень опасны»: великий изобретатель борется за свои мечты в трейлере «Волшебного приключения Да Винчи» фотографии
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