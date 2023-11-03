«Я приказываю забыть, что я был вашим отцом»: ожившие мертвецы в трейлере «Вурдалака» по мотивам рассказа Алексея Толстого

Вышел трейлер хоррора «Вурдалак», основанного на готическом рассказе XIX века Алексея Толстого «Семья Вурдалака». Впервые фильм, главные роли в котором исполнили Ариана Лабед и Кейси Моттет Кляйн, был представлен в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля. В российский прокат картину выпустит компания «КарроПрокат» 18 января.
«Вурдалак» — это полнометражный дебют французского режиссера Адриена Бо, который также работал над сценарием фильма.
По сюжету — заблудившись в темном лесу, маркиз д’Юрфе, эмиссар короля Франции, забрел в его мрачную чащу. Там он наткнулся на один единственный дом, где его и приютили. Обитатели дома оказались столь же гостеприимными, сколь и загадочными, и, похоже, все, что им нужно, – это кровь нового гостя.
фото: пресс-служба компании «КарроПрокат»
Произведение Алексея Толстого «Семья Вурдалака», по мотивам которого снят хоррор, было написано в 1839 году на французском языке, а переведено на русский и опубликовано только после смерти писателя в 1884 году. Примечательно, что Толстой написал этот рассказ почти за 50 лет до появления «Дракулы» Брэма Стокера, сформировавшего образ вампира, которого мы все знаем: аристократический персонаж, живущий в большом замке и спящий днем в гробу. У Толстого Вурдалак совершенно иного происхождения: он простой человек, крестьянин, который мог бы быть кем угодно.
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