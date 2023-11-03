«Я приказываю забыть, что я был вашим отцом»: ожившие мертвецы в трейлере «Вурдалака» по мотивам рассказа Алексея Толстого

что почитать?

Актриса – о фильме «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя», гангстерских комедиях, Шекспире, Челябинске и коучинге, который успешно совмещает с основной профессией

Интервью

Ренат Давлетьяров: «Я очень люблю киноцитаты и метафоры, которые есть почти во всех моих фильмах, но не все их считывают»

Режиссер и продюсер – о триллере «Человек ниоткуда», отсылках к Финчеру и Хуциеву и ренессансе сказок на больших и малых экранах