Телепремьера сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» состоится 13 ноября

По сюжету, в городе объявился маньяк, и, как всегда, Черкасовым недовольно начальство: майора отчитывают на летучках и собраниях и угрожают отходом от дел. Черкасову довольно сложно представить себя на пенсии, но он понимает, что стал быстро уставать, упускать важную информацию, а тут еще появляется молодой следователь, который умеет работать на появившихся компьютерах, а также внедряет в отделе полиграф. Иван Петрович решает уступить, но в последнем деле он должен поставить точку сам.
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