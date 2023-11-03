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Телепремьера сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» состоится 13 ноября

3 ноября
2023 год

Новости кино >>
3 ноября 2023
Телепремьера сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» состоится 13 ноября на Первом, сообщает пресс-служба канала. Андрей Смоляков вернется к главной роли, кроме того, в продолжении ретро-детектива появятся новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие.

Телепремьера сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» состоится 13 ноября
фото: пресс-служба Первого канала

Эксклюзивная премьера состоялась на онлайн–платформе Оkko в мае 2023 года. Продюсерами нового сезона сериала от студии «Русский проект» выступили Константин Эрнст и Денис Евстигнеев, а режиссером — Евгений Звездаков, снимавший ранее «Паука» и «Шакала». Автор идеи — Зоя Кудря, за сценарий отвечают Михаил Зубко и Иван Заваруев.

Команда майора Ивана Петровича Черкасова (Смоляков) и его бессменных помощников Сони Тимофеевой (Марина Александрова), Алексея Гаркуши (Алексей Бардуков) и Егора Осадчего (Александр Голубев) будет расследовать новое дело в Москве в 1981 году.

По сюжету, в городе объявился маньяк, и, как всегда, Черкасовым недовольно начальство: майора отчитывают на летучках и собраниях и угрожают отходом от дел. Черкасову довольно сложно представить себя на пенсии, но он понимает, что стал быстро уставать, упускать важную информацию, а тут еще появляется молодой следователь, который умеет работать на появившихся компьютерах, а также внедряет в отделе полиграф. Иван Петрович решает уступить, но в последнем деле он должен поставить точку сам.

Серия детективов о майоре Черкасове состоит из фильмов «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция "Сатана"», «Мосгаз. Формула мести», «Мосгаз. Катран» и «Мосгаз. Дело №8. Западня».
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МосГазМосгаз. Дело № 2: ПалачМосгаз. Дело № 3: ПаукМосгаз. Дело № 4: ШакалМосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана"Мосгаз. Дело № 6: Формула местиМосгаз. Дело № 7: КатранМосгаз. Дело № 8: ЗападняМосгаз. Последнее дело Черкасова

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Телепремьера сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» состоится 13 ноября фотографии
Телепремьера сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» состоится 13 ноября фотографии
Телепремьера сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» состоится 13 ноября фотографии
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