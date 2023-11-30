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Турбо-бабка и пришельцы-извращенцы: трейлер безумного сериала «Дандадан» от студии Масааки Юасы

30 ноября
2023 год

Новости кино >>
30 ноября 2023

Абсурдистская комедия Юкинобу Тацу, манга «Дандадан», получит аниме-адаптацию от студии Science SaruРуки прочь от кинокружка!», «Скотт Пилигрим жмет на газ»). Премьера запланирована на 2024 год.


Дерзкая старшеклассница Момо Аясэ защищает соученика Кэна Татакуру от издевок одноклассников. Дружбу ребята начинают с жаркого спора: Кэн верит в инопланетян, а Момо, родившаяся в семье медиумов, доказывает, что мир полон призраков. Оба считают заявления друг друга полной чушью и решают по отдельности посетить места, связанные с НЛО и сверхъестественным. Девушка отправляется в здание заброшенной больницы, и похищение сексуально озабоченными пришельцами пробуждает в ней скрытую силу, а Кэн становится жертвой проклятия злобного ёкая, принявшего образ Турбо-бабки, и лишается гениталий.

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Постановщиком выступает Фуга Ямасиро (эпизоды «Повести о доме Тайра» и «Блюза машины времени о четырех с половиной татами»), за сценарий отвечает Хироси СэкоАтака титанов», «Сага о Винланде»), дизайн персонажей возложен на Наоюки ОндуПсихопспорт», «Эрго Прокси»), а ёкаев и мистических существ ваяет Ёсимити КамэдаВанпанчмен», «Моб Психо 100»). Музыкальным сопровождением займется японский композитор, рок- и EBM-музыкант Кэнсукэ УсиоФорма голоса», «Иллюзия рая»).

Турбо-бабка и пришельцы-извращенцы: трейлер безумного сериала «Дандадан» от студии Масааки Юасы

Манга «Дандадан», написанная и проиллюстрированная Юкинобу Тацу (ассистировал мангаке Тацуки Фудзимото в работе над «Человеком-бензопилой» и другими проектами), впервые начала выходить в Shonen Jump+ в апреле 2021 года и на сегодняшний день насчитывает 11 танкобонов.

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Турбо-бабка и пришельцы-извращенцы: трейлер безумного сериала «Дандадан» от студии Масааки Юасы фотографии
Турбо-бабка и пришельцы-извращенцы: трейлер безумного сериала «Дандадан» от студии Масааки Юасы фотографии
Турбо-бабка и пришельцы-извращенцы: трейлер безумного сериала «Дандадан» от студии Масааки Юасы фотографии
Турбо-бабка и пришельцы-извращенцы: трейлер безумного сериала «Дандадан» от студии Масааки Юасы фотографии
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