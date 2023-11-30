«Чебурашка», московский кинокластер и Никита Михалков попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards

Российская национальная премия Russian Creative Awards, которая ежегодно отмечает лучшие проекты и самых ярких персон в креативных индустриях страны, представила шорт-лист. Лауреатов объявят 1 декабря в концертном зале «Зарядье» на торжественной церемонии, режиссером которой станет Константин Богомолов, уточняет пресс-служба премии.
фото: пресс-служба премии Russian Creative Awards
В номинации «Детский проект года» представлены анимационный фильм «Финник», сериал «Фиксики» и семейный хит «Чебурашка». В категории «Человек года» заявлены Артемий Лебедев, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Никита Михалков, Татьяна Бакальчук и Дмитрий Давыдов. Креативным событием года может стать VK Fest, фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Свердловской области или цикл мероприятий фонда Игоря Бутмана «100-летие российского джаза». Кроме того, премия будет вручена лучшему проекту в области развития территории. Номинанты — московский кинокластер «Москва — город кино», кластер «Ломоносов» (Инновационный центр МГУ), а также творческий индустриальный кластер «Октава» (Тульская область).
В категории «Социальный проект года» заявлены программа поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», сериал «В активном поиске» в VK Клипах и Национальная платформа детско-юношеского контента «Киносферум». За звание «Просветительский проект года» поборются петербургский Книжный поезд в рамках фестиваля «Книжные маяки России», проект «Родительский университет» издательства «Просвещение», а также онлайн-навигатор по педагогическим специальностям «БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ». Финалистами в номинации «Культурный код» стали музыкальная группа из Тувы «Ят-Ха», музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» и международный фестиваль классической музыки «Кантата».
фото: пресс-служба премии Russian Creative Awards
В категории «Цифровой проект года» представлены цифровая трансформация Мариинского театра, СберПро Цифровое развитие и информационный портал «Знакомьтесь, Нижний!». В номинации «Новые формы» в финал вышли «Новое Радио Awards», проект «Спектакли-променады» Пермского академического Театра-Театра и арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области. В рамках премии выберут и регион года, в этой категории заявлены Псковская область, Красноярский край и Нижегородская область.
В этом году заявки на премию принимали на официальном сайте, кроме того, списки проектов-кандидатов подавали члены большого жюри, в состав которого вошли ведущие представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий. Через форму заявок на сайте было подано более тысячи проектов со всей страны. Наибольшее количество заявок пришло из Москвы (193 заявки), Белгородской области (129 заявок) и Московской области (42 заявки). Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Культурный код», «Просветительский проект года» и «Креативное событие года».
«Мы получили проекты действительно высокого уровня: заявки от медиа, продакшн и анимационных студий, федеральных и региональных фестивалей —гастрономических, этнических, дизайнерских, музыкальных, архитектурных. Номинантов от девелоперов, театров, библиотек, книжных издательств, крупнейших цифровых экосистем. Мы увидели много проектов, которые существуют на стыке отраслей – цифры и музыки, литературы и туризма. Особенно отрадно, что мы увидели, как много интересных и важных проектов люди сделали за этот год – от социальных кампаний до масштабных инициатив развития регионов», — подчеркивает директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.
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