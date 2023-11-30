«Чебурашка», московский кинокластер и Никита Михалков попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards

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«Непослушник»: Мы — русские, с нами — блог

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Латиноамериканская кинофантастика: от мексиканской «Шумихи на Луне» с Бастером Китоном до бразильского «Всеведущего» с Карлой Салли

19 фильмов и один сериал в жанре sci-fi