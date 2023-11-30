Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Чебурашка», московский кинокластер и Никита Михалков попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards

30 ноября
2023 год

Новости кино >>
30 ноября 2023
Российская национальная премия Russian Creative Awards, которая ежегодно отмечает лучшие проекты и самых ярких персон в креативных индустриях страны, представила шорт-лист. Лауреатов объявят 1 декабря в концертном зале «Зарядье» на торжественной церемонии, режиссером которой станет Константин Богомолов, уточняет пресс-служба премии.

«Чебурашка», московский кинокластер и Никита Михалков попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards
фото: пресс-служба премии Russian Creative Awards

В номинации «Детский проект года» представлены анимационный фильм «Финник», сериал «Фиксики» и семейный хит «Чебурашка». В категории «Человек года» заявлены Артемий Лебедев, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Никита Михалков, Татьяна Бакальчук и Дмитрий Давыдов. Креативным событием года может стать VK Fest, фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Свердловской области или цикл мероприятий фонда Игоря Бутмана «100-летие российского джаза». Кроме того, премия будет вручена лучшему проекту в области развития территории. Номинанты — московский кинокластер «Москва — город кино», кластер «Ломоносов» (Инновационный центр МГУ), а также творческий индустриальный кластер «Октава» (Тульская область).

В категории «Социальный проект года» заявлены программа поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», сериал «В активном поиске» в VK Клипах и Национальная платформа детско-юношеского контента «Киносферум». За звание «Просветительский проект года» поборются петербургский Книжный поезд в рамках фестиваля «Книжные маяки России», проект «Родительский университет» издательства «Просвещение», а также онлайн-навигатор по педагогическим специальностям «БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ». Финалистами в номинации «Культурный код» стали музыкальная группа из Тувы «Ят-Ха», музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» и международный фестиваль классической музыки «Кантата».

«Чебурашка», московский кинокластер и Никита Михалков попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards
фото: пресс-служба премии Russian Creative Awards

В категории «Цифровой проект года» представлены цифровая трансформация Мариинского театра, СберПро Цифровое развитие и информационный портал «Знакомьтесь, Нижний!». В номинации «Новые формы» в финал вышли «Новое Радио Awards», проект «Спектакли-променады» Пермского академического Театра-Театра и арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области. В рамках премии выберут и регион года, в этой категории заявлены Псковская область, Красноярский край и Нижегородская область.

В этом году заявки на премию принимали на официальном сайте, кроме того, списки проектов-кандидатов подавали члены большого жюри, в состав которого вошли ведущие представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий. Через форму заявок на сайте было подано более тысячи проектов со всей страны. Наибольшее количество заявок пришло из Москвы (193 заявки), Белгородской области (129 заявок) и Московской области (42 заявки). Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Культурный код», «Просветительский проект года» и «Креативное событие года».

«Мы получили проекты действительно высокого уровня: заявки от медиа, продакшн и анимационных студий, федеральных и региональных фестивалей —гастрономических, этнических, дизайнерских, музыкальных, архитектурных. Номинантов от девелоперов, театров, библиотек, книжных издательств, крупнейших цифровых экосистем. Мы увидели много проектов, которые существуют на стыке отраслей – цифры и музыки, литературы и туризма. Особенно отрадно, что мы увидели, как много интересных и важных проектов люди сделали за этот год – от социальных кампаний до масштабных инициатив развития регионов», — подчеркивает директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Российская национальная премия Russian Creative Awards 2023 открыла прием заявок
персоны
Юрий БашметКонстантин БогомоловИгорь БутманДмитрий ДавыдовАртемий Лебедев (II)Никита Михалков
фильмы
ФиксикиФиксики. НовенькиеФинникЧебурашка

анонс

Скорбим

Андрей Шемякин
29 ноября ушёл из жизни кинокритик, сценарист Андрей Шемякин.
Дмитрий Статейнов
24 ноября ушёл из жизни актёр, журналист Дмитрий Статейнов.
Тамара Солодовникова
24 ноября ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Рафаэль Мукаев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Джордан Бэлфи
Гаэль Гарсия Берналь
Гийом Гуикс
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
драма, комедия, притча, трагикомедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2014
Нина
драма
Грузия, Россия, 2023
Блондинка
лирическая комедия
Россия, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
детектив, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2023
Шопоголики
комедия
Франция, 2023
Волшебное приключение Да Винчи
биография, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, США, Франция, 2023
Игра в Пусане
драма, спортивный фильм
Южная Корея, 2023
Королевство зверей
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2023
Мой мир SHINee
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Немая ярость
боевик, триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram