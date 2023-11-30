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Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор»

30 ноября
2023 год

Новости кино >>
30 ноября 2023

В Москве завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром КанухинымМиллионер из Балашихи») в главной роли. Режиссером восьмисерийного драмеди выступил Роман ФокинПсихологини»). Премьера проекта должна состояться весной 2024 года на платформе PREMIER, уточняет пресс-служба сериала.

Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор»
фото: пресс-служба сериала «Ректор»

Главный герой сериала – Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, – молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Главным образом – от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик – лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование, особенно когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста?

«Очень интересно было сыграть Лаврика — персонажа, который живет в мире науки, поглощен ей, в хорошем понимании болен этой наукой. Это, конечно, очень привлекает, когда у человека есть какая-то прям очень большая заинтересованность. Лаврик для меня — некое такое олицетворение маленького человека в современных научных реалиях», — признается Владимир Канухин.

Съемки сериала начались в первой половине осени и длились почти два месяца. Они проходили в Москве и Московской области. Основной съемочной площадкой стал Университет науки и технологий МИСиС. Именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой. Производством проекта занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В сериале, помимо Владимира Канухина, также сыграли Михаил Горевой, Виктория Полторак, Анастасия Шукевич, Елена Морозова. Одну из ролей — следователя, раскрывающего коррупционные схемы и в свободное время танцующего бачату, — исполнил Даниил Спиваковский.

Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор»
фото: пресс-служба сериала «Ректор»

Идею проекта придумал Роман Мельников, который в 2021 году проходил обучение и стал победителем курса «Сценарий сериала» в рамках проводимой порталом «Кино-Театр.Ру» творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB. Пилот был сразу взят в разработку, однако в процессе работы над ним сценарий сильно видоизменился и преобразовался в восьмисерийное драмеди. В 2022 году проект был представлен в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале «Пилот» в Иваново.

«Мы так долго работали над этим проектом — почти два года. И, наконец, он вступает в финальную стадию и готовится уже к выходу. Это настоящее счастье. Съемки были очень насыщенными, за эти два месяца все наши актеры и остальные члены команды выкладывались на полную, в итоге получился действительно интересный сериал на злобу дня с отличным юмором и при этом рассказывающий историю любви. Очень надеемся, что молодой ректор очарует зрителей», – отмечает продюсер сериала Жан Просянов.
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№ 2
Сова М.   30.11.2023 - 14:26
Звучит неплохо, я бы посмотрела читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   30.11.2023 - 13:39
Сериал про ученых - это что-то новенькое. Да и актерский состав интересный))) Горевой))) Будем смотреть! читать далее>>
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Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор» фотографии
Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор» фотографии
Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор» фотографии
Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор» фотографии
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