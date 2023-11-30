Милош Бикович получил «Золотой граммофон» на съемках сериала «Дайте шоу!»

Иви объявил о завершении съемок драмеди «Дайте шоу!», в котором Милош Бикович сыграл известного поп-исполнителя. Чтобы вжиться в образ, актер выпустил свой первый трек «Танцуешь со мной», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. По сценарию за эту композицию герой Биковича получает награду «Золотой граммофон», что и произошло в последний съемочный день, который состоялся 29 ноября в столичном Крокус Сити Холле, где проходила церемония вручения премии.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
По сюжету известного певца Кирилла Артемьева обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки главного героя — журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» Паши. В безуспешных попытках расследовать события того дня Паша идет на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех. Несмотря на название шоу, отнюдь не поиск правды становится главной целью участников.
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