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Милош Бикович получил «Золотой граммофон» на съемках сериала «Дайте шоу!»

30 ноября
2023 год

Новости кино >>
30 ноября 2023

Иви объявил о завершении съемок драмеди «Дайте шоу!», в котором Милош Бикович сыграл известного поп-исполнителя. Чтобы вжиться в образ, актер выпустил свой первый трек «Танцуешь со мной», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. По сценарию за эту композицию герой Биковича получает награду «Золотой граммофон», что и произошло в последний съемочный день, который состоялся 29 ноября в столичном Крокус Сити Холле, где проходила церемония вручения премии.

Милош Бикович получил «Золотой граммофон» на съемках сериала «Дайте шоу!»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По сюжету известного певца Кирилла Артемьева обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки главного героя — журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» Паши. В безуспешных попытках расследовать события того дня Паша идет на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех. Несмотря на название шоу, отнюдь не поиск правды становится главной целью участников.

В проекте также снялись Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Павел Ворожцов и другие. Создатели сериала построили настоящую студию телевизионного ток-шоу, где зрителей ждет также встреча со звездными экспертами.

Производством сериала занималась Продюсерская компания INEY Production. Продюсерами проекта стали Андрей Золотарев и Алена Акимова, сценаристами выступили Юлия Савенкова и Дмитрий Литвиненко, который также отвечает за режиссуру. Все серии «Дайте шоу!» выйдут на Иви в 2024 году.
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Милош Бикович получил «Золотой граммофон» на съемках сериала «Дайте шоу!» фотографии
Милош Бикович получил «Золотой граммофон» на съемках сериала «Дайте шоу!» фотографии
Милош Бикович получил «Золотой граммофон» на съемках сериала «Дайте шоу!» фотографии
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