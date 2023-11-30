Максим Аверин, Елена Яковлева и Роман Мадянов приступили к работе в Склифе

В новом сезоне гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для ЧП. Новый главврач Полонский (Роман Мадянов) с порога начинает наводить свои порядки и инициирует кадровые перестановки, а в коллектив Склифа возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец). Очередной передел власти, суды, скандалы, взрыв, аварии и опасный вирус – и это далеко не весь список событий в отделении Ирины Павловой (Елена Яковлева).
«Каждый сезон мы стараемся наполнить драматическими поворотами сюжета, и я очень надеюсь, что и новые серии не разочаруют поклонников. В этом сезоне зрители увидят изменения в личной жизни Кости Лазарева, новую девушку доктора Куликова, стремительный бурный роман хирурга Волошина. И, конечно, интересно будет следить за семьей главного героя. Зритель вместе с семьей Брагина отправится в зимнюю Карелию, а с доктором Лазаревым – на футбольный матч, где произойдет настоящее столпотворение», — говорит режиссер Юлия Краснова.
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