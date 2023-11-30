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Максим Аверин, Елена Яковлева и Роман Мадянов приступили к работе в Склифе

30 ноября
2023 год

Новости кино >>
30 ноября 2023
На платформе «Смотрим» состоялась премьера одиннадцатого сезона медицинской драмы телеканала «Россия» «Склифосовский» с Максимом Авериным, Еленой Яковлевой и Марией Куликовой. В продолжении проекта к актерскому составу присоединился Роман Мадянов, уточняет пресс-служба медиаплатформы.

Максим Аверин, Елена Яковлева и Роман Мадянов приступили к работе в Склифе
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В новом сезоне гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для ЧП. Новый главврач Полонский (Роман Мадянов) с порога начинает наводить свои порядки и инициирует кадровые перестановки, а в коллектив Склифа возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец). Очередной передел власти, суды, скандалы, взрыв, аварии и опасный вирус – и это далеко не весь список событий в отделении Ирины Павловой (Елена Яковлева).

«Каждый сезон мы стараемся наполнить драматическими поворотами сюжета, и я очень надеюсь, что и новые серии не разочаруют поклонников. В этом сезоне зрители увидят изменения в личной жизни Кости Лазарева, новую девушку доктора Куликова, стремительный бурный роман хирурга Волошина. И, конечно, интересно будет следить за семьей главного героя. Зритель вместе с семьей Брагина отправится в зимнюю Карелию, а с доктором Лазаревым – на футбольный матч, где произойдет настоящее столпотворение», — говорит режиссер Юлия Краснова.

В продолжении популярного сериала о насыщенных буднях врачей главного института скорой помощи также играют Нина Усатова, Андрей Ильин, Игорь Бочкин, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов и другие.
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Склифосовский (11 сезон)

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Максим Аверин, Елена Яковлева и Роман Мадянов приступили к работе в Склифе фотографии
Максим Аверин, Елена Яковлева и Роман Мадянов приступили к работе в Склифе фотографии
Максим Аверин, Елена Яковлева и Роман Мадянов приступили к работе в Склифе фотографии
Максим Аверин, Елена Яковлева и Роман Мадянов приступили к работе в Склифе фотографии
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