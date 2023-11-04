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Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю

4 ноября
2023 год

Новости кино >>
4 ноября 2023
Синъитиро Ватанабэ, прославленный «Ковбоем Бибопом» и «Самураем Чамплу», очень хочет снять игровое кино: в недавнем интервью блогу Full Frontal режиссер недвусмысленно намекал, что разыскивает спонсоров для международного проекта. Тем временем официальный твиттер (или Х) студии Ghibli поблагодарил 1,8 миллиона накопленных за три года подписчиков и без дальнейших пояснений самоликвидировался. Более молодые коллеги из студии Science SARU бахвалятся опенингом нового «Скотта Пилигрима»:


Изголодавшиеся по вкусной еде и креативному исекаю — новость для вас: «Кулинарные скитания в параллельном мире» продлены на второй сезон. Вот уж воистину present day, present time (хахахахахаха): британский коллектив Bôa, написавший легендарный трек Duvet, навечно ассоциирующийся с «Экспериментами Лейн», вдруг ожил и спустя четверть века снял новый клип на знаменитую песню.


Манга «Доктор Стоун», может, и закончилась, но этот никак не мешает Риитиро Инагаки и Boichi нахимичить три новые главы, действие которых развернется после событий основной истории. Манга «Песнь ночных сов» потихоньку подбирается к финальной арии: последний том выйдет 17 ноября. Мангака Юдзи Каку обещает анонсы во вселенной «Адского рая» — правда, пока только хэллоуиновский арт (а аниме продлили еще в июле). Jujutsy Kaisen: Phantom Parade, ролевая видеоигра для мобильных устройств по «Магической битве», выйдет в январе, а пока можно оценить небольшое приветствие от Сатору Годзё.

Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о комедийном фэнтези «Время пыток, принцесса» или самые распоследние известия про «Атаку титанов»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Десять очень странных (и коротких) аниме, которые могут прийтись вам по душе
В преддверии новогодних праздников, 22 декабря, в японских кинотеатрах состоится премьера полнометражного комедийного фильма «Семья шпиона — Код: Белый» от CloverWorksОбещанный Неверленд», «Милый во Франксе») и Wit StudioРейтинг короля», «Сага о Винланде»). Смотрим атмосферный зимний трейлер, а тут вспоминаем, что было в предыдущем (оба видео — с русскими субтитрами). В ролике звучит тематическая песня SOULSOUP в исполнении японского рок-квартета Official HIGE DANdismТокийские мстители», «Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты»).


Чтобы элегантно подготовиться к кулинарному конкурсу в Академии «Эдем» и по всем канонам приготовить любимую сладость директора школы (по совместительству — судьи), семья Форджеров отправляется в местечко Фригис, где можно попробовать оригинальную выпечку и разузнать точный рецепт. Во время путешествия Аня находит сундучок с шоколадными сокровищами и случайно проглатывает конфету, тем самым поставив под угрозу мир во всем мире.

Читать Почему вам стоит посмотреть «Семью шпиона»
Популярную мангу Эмы Тоямы «Вампирское общежитие» экранизируют в следующем году. Производством займется студия Blanc.Аяка», «Моя девушка — убеждённая извращенка-девственница»). Режиссером заявлен Нобуёси НагаямаДвуличный братик», «Реинкарнация сильнейшего оммёдзи»), за сценарий отвечает Токо МатидаСамурай Чамплу», «Озорная Такаги»), чардиз — Наоми Цурута.

Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю

Молодой вампир Рука Саотомэ живет самой обычной жизнью отаку: играет в видеоигры, пьет клубничный сок и совершенно не интересуется женским полом. Однажды он случайно пробует кровь уличного мальчишки Мито и, хоть вкус ему ужасно не нравится, предлагает сироте место в мужском общежитии в обмен на круглосуточный доступ к его шее. Однако кровопийца и не подозревает, что Мито – это переодетая девушка.

Читать Еще 5 новых вампирских аниме
Экзистенциальная драма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» от Studio GhibliПринцесса Мононокэ», «Мой сосед Тоторо») выйдет в российский кинотеатрах 7 декабря. Кинопрокатчик «Русский репортаж» выпустил трейлеры в двух официальных версиях озвучивания. Ниже смотрим ролик с классическим дубляжом от студии CPI FILMS, а видео с современным (фанатским) от «Студийная банда» можно посмотреть здесь.


Также вышел англоязычный трейлер, где можно услышать звездные голоса таких артистов, как: Кристиан Бэйл (Сёити Маки), Дэйв Батиста (Король попугаев), Джемма Чан (Нацуко), Уиллем Дэфо (Старый Пеликан), Карен Фукухара (Хими), Марк Хэмилл (Дядюшка), Роберт Паттинсон (Серая Цаплия), Флоренс Пью (Кирико) и Лука Падован в роли Махито. Голос Паттинсона в этой роли потряс пользователей соцсетей.

Читать От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Еще один зимний релиз состоится 15 декабря: в кинотеатрах Японии выйдет полнометражное аниме «Чердак Раджера». Студия PonocМэри и ведьмин цветок») выпустила новый красочный трейлер, который сопровождается песней Nothing's Impossible в исполнении американского музыкального дуэта A Great Big World и обладательницы грэмми Рейчел Платтен. Предыдущий ролик можно посмотреть тут.


Фильм, основанный на романе британского писателя и поэта А.Ф. Харрольда, посвящен вымышленному мальчику Раджеру. Он — плод воображения юной Аманды и её самый лучший друг. Однажды девочка получает серьезные травмы и попадает в больницу, а без силы её фантазии Раджер начинает исчезать, к тому же его преследует зловещий мистер Бантинг, пожирающий воображаемых существ.

Читать «Девушки в последнем путешествии» — аниме про дружбу и жестокий мир
По случаю завершения «Атаки титанов» будет проведена грандиозная вечеринка. Всемирное виртуальное мероприятие начнется 5-го ноября и продлится четыре дня. Празднование пройдет на цифровом круизном лайнере, доступном для посещения с компьютера или мобильного телефона.

Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю

В программу включено специальное ток-шоу с режиссером первых трех сезонов Тэцуро Араки, композитором Хироюки Савано, постановщиком финального сезона Юитиро Хаяси и редактором Kodansha Синтаро Кавакубо. Как сообщается в пресс-релизе, на афтепати можно будет «стать членом Разведкорпуса, запускать сигнальные ракеты при обнаружении титанов и принимать позу «Посвяти свое сердце» в ответ на реплики персонажей».

Читать Гид по «Атаке титанов»
Бонус: хэллоуинский костюм рэперши Megan Thee Stallion, воплотившей образ Смерти-младшего из «Пожирателя душ».

Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю

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Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю фотографии
Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю фотографии
Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю фотографии
Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю фотографии
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