Цапли (даже в дубляже) не то, чем кажутся: главные новости аниме за неделю

Синъитиро Ватанабэ
, прославленный «Ковбоем Бибопом
» и «Самураем Чамплу
», очень хочет снять игровое кино: в недавнем интервью
блогу Full Frontal
режиссер недвусмысленно намекал, что разыскивает спонсоров для международного проекта. Тем временем официальный твиттер (или Х) студии Ghibli
поблагодарил 1,8 миллиона накопленных за три года подписчиков и без дальнейших пояснений самоликвидировался. Более молодые коллеги из студии Science SARU
бахвалятся опенингом нового «Скотта Пилигрима»
:
Изголодавшиеся по вкусной еде и креативному исекаю
— новость для вас: «Кулинарные скитания в параллельном мире»
продлены на второй сезон. Вот уж воистину present day, present time (хахахахахаха): британский коллектив Bôa
, написавший легендарный трек Duvet
, навечно ассоциирующийся с «Экспериментами Лейн»
, вдруг ожил и спустя четверть века снял новый клип
на знаменитую песню.
Манга «Доктор Стоун»
, может, и закончилась, но этот никак не мешает Риитиро Инагаки
и Boichi
нахимичить три новые главы, действие которых развернется после событий основной истории. Манга «Песнь ночных сов»
потихоньку подбирается к финальной арии: последний том выйдет 17 ноября. Мангака Юдзи Каку
обещает анонсы во вселенной «Адского рая»
— правда, пока только хэллоуиновский арт
(а аниме продлили еще в июле
). Jujutsy Kaisen: Phantom Parade
, ролевая видеоигра для мобильных устройств по «Магической битве»
, выйдет в январе, а пока можно оценить небольшое приветствие
от Сатору Годзё
.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о комедийном фэнтези
«Время пыток, принцесса
» или самые распоследние известия
про «Атаку титанов
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Десять очень странных (и коротких) аниме, которые могут прийтись вам по душе
В преддверии новогодних праздников, 22 декабря, в японских кинотеатрах состоится премьера полнометражного комедийного фильма «Семья шпиона — Код: Белый»
от CloverWorks
(«Обещанный Неверленд
», «Милый во Франксе
») и Wit Studio
(«Рейтинг короля
», «Сага о Винланде
»). Смотрим атмосферный зимний трейлер, а тут
вспоминаем, что было в предыдущем (оба видео — с русскими субтитрами). В ролике звучит тематическая песня SOULSOUP
в исполнении японского рок-квартета Official HIGE DANdism
(«Токийские мстители
», «Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты
»).
Чтобы элегантно подготовиться к кулинарному конкурсу в Академии «Эдем» и по всем канонам приготовить любимую сладость директора школы (по совместительству — судьи), семья Форджеров отправляется в местечко Фригис, где можно попробовать оригинальную выпечку и разузнать точный рецепт. Во время путешествия Аня
находит сундучок с шоколадными сокровищами и случайно проглатывает конфету, тем самым поставив под угрозу мир во всем мире.
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Почему вам стоит посмотреть «Семью шпиона»
Популярную мангу Эмы Тоямы «Вампирское общежитие»
экранизируют в следующем году. Производством займется студия Blanc.
(«Аяка
», «Моя девушка — убеждённая извращенка-девственница
»). Режиссером заявлен Нобуёси Нагаяма
(«Двуличный братик
», «Реинкарнация сильнейшего оммёдзи
»), за сценарий отвечает Токо Матида
(«Самурай Чамплу
», «Озорная Такаги
»), чардиз — Наоми Цурута
.
Молодой вампир Рука Саотомэ живет самой обычной жизнью отаку: играет в видеоигры, пьет клубничный сок и совершенно не интересуется женским полом. Однажды он случайно пробует кровь уличного мальчишки Мито и, хоть вкус ему ужасно не нравится, предлагает сироте место в мужском общежитии в обмен на круглосуточный доступ к его шее. Однако кровопийца и не подозревает, что Мито – это переодетая девушка.
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Еще 5 новых вампирских аниме
Экзистенциальная драма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»
от Studio Ghibli
(«Принцесса Мононокэ
», «Мой сосед Тоторо
») выйдет в российский кинотеатрах 7 декабря. Кинопрокатчик «Русский репортаж
» выпустил трейлеры в двух официальных версиях озвучивания. Ниже смотрим ролик с классическим дубляжом от студии CPI FILMS
, а видео с современным (фанатским) от «Студийная банда
» можно посмотреть здесь
.
Также вышел англоязычный трейлер
, где можно услышать звездные голоса таких артистов, как: Кристиан Бэйл
(Сёити Маки), Дэйв Батиста
(Король попугаев), Джемма Чан
(Нацуко), Уиллем Дэфо
(Старый Пеликан), Карен Фукухара
(Хими), Марк Хэмилл
(Дядюшка), Роберт Паттинсон
(Серая Цаплия), Флоренс Пью
(Кирико) и Лука Падован
в роли Махито. Голос Паттинсона в этой роли потряс пользователей соцсетей.
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От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Еще один зимний релиз состоится 15 декабря: в кинотеатрах Японии выйдет полнометражное аниме «Чердак Раджера»
. Студия Ponoc
(«Мэри и ведьмин цветок
») выпустила новый красочный трейлер, который сопровождается песней Nothing's Impossible
в исполнении американского музыкального дуэта A Great Big World
и обладательницы грэмми Рейчел Платтен
. Предыдущий ролик можно посмотреть тут
.
Фильм, основанный на романе британского писателя и поэта А.Ф. Харрольда
, посвящен вымышленному мальчику Раджеру. Он — плод воображения юной Аманды и её самый лучший друг. Однажды девочка получает серьезные травмы и попадает в больницу, а без силы её фантазии Раджер начинает исчезать, к тому же его преследует зловещий мистер Бантинг, пожирающий воображаемых существ.
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«Девушки в последнем путешествии» — аниме про дружбу и жестокий мир
По случаю завершения «Атаки титанов»
будет проведена грандиозная вечеринка. Всемирное виртуальное мероприятие начнется 5-го ноября и продлится четыре дня. Празднование пройдет на цифровом круизном лайнере, доступном для посещения с компьютера или мобильного телефона.
В программу включено специальное ток-шоу с режиссером первых трех сезонов Тэцуро Араки
, композитором Хироюки Савано
, постановщиком финального сезона Юитиро Хаяси
и редактором Kodansha Синтаро Кавакубо
. Как сообщается в пресс-релизе, на афтепати можно будет «стать членом Разведкорпуса, запускать сигнальные ракеты при обнаружении титанов и принимать позу «Посвяти свое сердце» в ответ на реплики персонажей
».
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Гид по «Атаке титанов»
Бонус
: хэллоуинский костюм рэперши Megan Thee Stallion
, воплотившей образ Смерти-младшего из «Пожирателя душ
».
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