Сериал «Побег» обзаведется спин-оффом

Популярный американский сериал «Побег» получит новую версию. Над спин-оффом шоу работает стриминговый сервис Hulu, уточняет Deadline. История развернется во вселенной «Побега», однако, не будет связана с центральными героями оригинального сериала — Майклом Скофилдом и Линкольном Берроузом, которых сыграли Вентворт Миллер и Доминик Перселл.
фото: кадр из сериала «Побег»
Сценаристом и исполнительным продюсером нового проекта выступит шоураннер «Майянцев» Элджин Джеймс. Сериал находится на ранней стадии разработки, и детали пока держатся в секрете, но сообщается, что к перезапуску будут причастны Пол Шойринг, Дон Олмстед, Марти Эделстейн и Нил Мориц, работавшие над оригинальным «Побегом».
Сериал вышел на канале Fox в 2005 году. В центре сюжета — Линкольн Берроуз, попавший в тюрьму за преступление, которое он не совершал. Его брат, Майкл Скофилд, чтобы освободить Линкольна, сам садится за решетку, чтобы организовать идеальный побег. Было выпущено 4 сезона сериала с 2005 по 2009 год. В 2017-м телеканал Fox запустил пятый сезон.
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