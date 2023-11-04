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«Каменное сердце» с Екатериной Волковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

4 ноября
2023 год

Новости кино >>
4 ноября 2023

Премьерная линейка на «Dомашнем» «Сквозь слезы к счастью» начнется 6 ноября в 19:00 с показа мелодрамы «Каменное сердце» Александра Аравина. Главные роли исполнили Екатерина Волкова и Владимир Кошевой, уточняет пресс-служба телеканала.

«Каменное сердце» с Екатериной Волковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Галина возглавляет редакцию крупной газеты. Пережив тяжелый развод, она перестает верить в существование любви, – в жизни остается только работа. Но когда ее издание публикует сенсационное расследование о махинациях бизнесмена Вячеслава Андреева, карьера тоже может вот-вот рухнуть: источник информации оказывается непроверенным, и Андреев подает иск о клевете. Чтобы избежать суда и спасти репутацию, Галина решает найти компромат на бизнесмена.

7 и 8 ноября в 19:00 телеканал покажет 8-серийную мелодраму «Зеркало для оборотня» с Юлией Франц, Станиславом Бондаренко и Прохором Дубравиным в главных ролях. Это история о Вере, которая становится жертвой циничных и жестоких манипуляций мужа. Отсидев в колонии по ложному обвинению в убийстве и фактически лишившись родительских прав, Вера решает вернуть своих детей.

9 ноября в 19:00 в эфир выйдет мелодрама «Нам не жить друг без друга» с Алисой Кот и Давидом Колчиным. Сюжет закручивается вокруг друзей детства Кати и Сергея. Их отношения меняются, когда появляется Никита, в которого влюбляется Катя, и Сергей решает мстить.

Завершится неделя премьер 10 ноября в 19:00 показом мелодрамы «Н+Н». Главные роли исполнили Мария Козакова, Василий Бриченко и Михаил Грищенко. Это история о скромной Наташе, с детства влюбленной в красавца Никиту. Устав ждать, Наташа признается ему в любви, но терпит сокрушительное поражение.
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«Каменное сердце» с Екатериной Волковой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Каменное сердце» с Екатериной Волковой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
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