«Каменное сердце» с Екатериной Волковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

По сюжету Галина возглавляет редакцию крупной газеты. Пережив тяжелый развод, она перестает верить в существование любви, – в жизни остается только работа. Но когда ее издание публикует сенсационное расследование о махинациях бизнесмена Вячеслава Андреева, карьера тоже может вот-вот рухнуть: источник информации оказывается непроверенным, и Андреев подает иск о клевете. Чтобы избежать суда и спасти репутацию, Галина решает найти компромат на бизнесмена.
7 и 8 ноября в 19:00 телеканал покажет 8-серийную мелодраму «Зеркало для оборотня» с Юлией Франц, Станиславом Бондаренко и Прохором Дубравиным в главных ролях. Это история о Вере, которая становится жертвой циничных и жестоких манипуляций мужа. Отсидев в колонии по ложному обвинению в убийстве и фактически лишившись родительских прав, Вера решает вернуть своих детей.
Завершится неделя премьер 10 ноября в 19:00 показом мелодрамы «Н+Н». Главные роли исполнили Мария Козакова, Василий Бриченко и Михаил Грищенко. Это история о скромной Наташе, с детства влюбленной в красавца Никиту. Устав ждать, Наташа признается ему в любви, но терпит сокрушительное поражение.
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