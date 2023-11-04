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Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате более миллиарда рублей

4 ноября
2023 год

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4 ноября 2023

Фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского, вышедший в прокат 26 октября, заработал более 1 млрд рублей за десять дней проката, об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Таким образом, картина стала третьей по счету в 2023 году, перешагнувшей знаковый рубеж, после «Чебурашки» и «Вызова».

Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате более миллиарда рублей
фото: кадр из фильма «По щучьему велению»


Сказка «По щучьему велению» собрала миллиард быстрее, чем «Вызов» Клима Шипенко — тот стал миллиардером за 13 дней, а всего заработал более 2,1 млрд. Впрочем, картине Александра Войтинского далеко до рекорда «Чебурашки» — семейная лента Дмитрия Дьяченко стала миллиардером за три дня (но стоит учитывать благоприятный новогодний прокат). Всего на счету «Чебурашки» более 6,7 миллиардов.

В основе сюжета «По щучьему велению» – классическая сказка про Емелю (Никита Кологривый), который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

В картине также сыграли Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров и Агриппина Стеклова. Кота Баюна озвучивает Сергей Бурунов.
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