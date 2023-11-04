Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате более миллиарда рублей

Сказка «По щучьему велению» собрала миллиард быстрее, чем «Вызов» Клима Шипенко — тот стал миллиардером за 13 дней, а всего заработал более 2,1 млрд. Впрочем, картине Александра Войтинского далеко до рекорда «Чебурашки» — семейная лента Дмитрия Дьяченко стала миллиардером за три дня (но стоит учитывать благоприятный новогодний прокат). Всего на счету «Чебурашки» более 6,7 миллиардов.
В основе сюжета «По щучьему велению» – классическая сказка про Емелю (Никита Кологривый), который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.
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