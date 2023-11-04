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Премьера фэнтези-сериала для девочек «Шушумагия» состоится 7 ноября

4 ноября
2023 год

Новости кино >>
4 ноября 2023
Премьера первых шести эпизодов мультсериала «Шушумагия» состоится 7 ноября на RUTUBE и PREMIER. Проект для девочек от 4 до 6 лет выполнен в технологии 2D в жанре фэнтези, сообщают в анимационной компании «ЯРКО», входящей в состав «Газпром-Медиа Холдинга», которая занимается производством проекта.

Премьера фэнтези-сериала для девочек «Шушумагия» состоится 7 ноября
фото: кадр из сериала «Шушумагия»

По сюжету сериала пять девочек, отдыхающих в эколагере у моря, находят портал в Волшебный лес. Там они встречаются с его Хранительницей – Мамой Шамой и, неожиданно для себя, становятся воспитательницами необыкновенных существ шушу, получив при этом магические силы. И теперь у девочек ни минуты покоя – ведь они должны защищать гармонию в Волшебном лесу, а еще отвечать за то, чтобы озорные шушу выросли и тоже стали настоящими Хранителями.

Первый сезон сериала будет состоять из 26 серий. Заглавную песню к проекту «Я+Ты=Подружки» исполнила певица, блогер и телеведущая Милана Хаметова. В озвучивании «Шушумагии» приняли участие популярные российские актеры дубляжа. Среди них – Алексей Костричкин (Знаник), подаривший свой голос Невиллу Долгопупсу в первых трех фильмах о Гарри Поттере и Рону Уизли в последующих сериях волшебной вселенной; Лариса Брохман (Мама Шама), озвучившая сразу несколько персонажей в мультсериалах «Щенячий патруль» и «Леди Баг и Супер-Кот»; Элиза Мартиросова (Туа, Чиш), известная как «русский голос» Элли – главного персонажа одной из наиболее успешных видеоигр современности The Last Of Us.
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Премьера фэнтези-сериала для девочек «Шушумагия» состоится 7 ноября фотографии
Премьера фэнтези-сериала для девочек «Шушумагия» состоится 7 ноября фотографии
Премьера фэнтези-сериала для девочек «Шушумагия» состоится 7 ноября фотографии
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