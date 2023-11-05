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Кифер Сазерленд озвучит документальный сериал об убийстве Джона Леннона

5 ноября
2023 год

Новости кино >>
5 ноября 2023
Стриминговая платформа Apple TV+ выпустит документальный мини-сериал об убйистве основателя The Beatles Джона Леннона. В шоу будет три эпизода, а рассказчиком выступит Кифер Сазерленд, уточняет Deadline.

Кифер Сазерленд озвучит документальный сериал об убийстве Джона Леннона
фото: billboard.com

Сериал «Леннон: Убийство без суда» (John Lennon: Murder Without a Trial) анонсируется как самое тщательное исследование трагедии. Как утверждают в Apple, продюсеры воспользовались законом о свободе информации и направили запросы в полицейский департамент Нью-Йорка, совет по условно-досрочному освобождению, офис окружного прокурора, где смогли получить уникальные документы.

В сериале будут представлены ранее не публиковавшиеся фотографии с места преступления, а также эксклюзивные интервью с очевидцами и близкими друзьями Леннона. Дата премьеры пока не объявлена.

Джона Леннона застрелил фанат по имени Марк Дэвид Чепмен 8 декабря 1980 года. Мужчину приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного выхода, а также обязали пройти курс лечения у психиатра. В феврале 2024 года Чепмен в 13-й раз попросит об условно-досрочном освобождении.
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