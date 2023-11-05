Мария Бакалова сыграет в фильме режиссера «Спутника» Егора Абраменко

Мария Бакалова, получившая номинацию на «Оскар» за роль в «Борате 2», сыграет новом фильме Егора Абраменко, сообщает Deadline. Хоррор «Страна Бога» (God’s Country) станет голливудским дебютом режиссера «Спутника». Съемки должны стартовать в марте в Румынии.
фото: кадр из фильма «Медовый месяц»
Изначально главную роль в фильме должна была сыграть Мелисса Баррера («Крик 6»), однако ей пришлось отказаться от проекта из-за проблем с расписанием.
По сюжета молодая жительница Сальвадора приезжает к своему жениху в Кентукки. Там она сталкивается с чем-то зловещим за гранью человеческого понимания. Американская мечта героини оборачивается сущим кошмаром.
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