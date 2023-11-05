Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Бакалова сыграет в фильме режиссера «Спутника» Егора Абраменко

5 ноября
2023 год

Новости кино >>
5 ноября 2023
Мария Бакалова, получившая номинацию на «Оскар» за роль в «Борате 2», сыграет новом фильме Егора Абраменко, сообщает Deadline. Хоррор «Страна Бога» (God’s Country) станет голливудским дебютом режиссера «Спутника». Съемки должны стартовать в марте в Румынии.

Мария Бакалова сыграет в фильме режиссера «Спутника» Егора Абраменко
фото: кадр из фильма «Медовый месяц»

Изначально главную роль в фильме должна была сыграть Мелисса БаррераКрик 6»), однако ей пришлось отказаться от проекта из-за проблем с расписанием.

По сюжета молодая жительница Сальвадора приезжает к своему жениху в Кентукки. Там она сталкивается с чем-то зловещим за гранью человеческого понимания. Американская мечта героини оборачивается сущим кошмаром.

Продюсирует проект компания «6th & Idaho» Мэтта Ривза, поставившего последнего «Бэтмена». За сценарий отвечает Уилл Судик, работавший над «Миром Дикого Запада».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Егор Абраменко дебютирует в Голливуде с хоррором «Страна Бога»
«Спутник»: В здоровом теле — нездоровый дух
Съемки шестого «Крика» подошли к концу
Российский «Спутник» получит голливудский ремейк
Поиск по меткам
Хоррор
персоны
Егор АбраменкоМария БакаловаМелисса БаррераМэтт Ривз
фильмы
Борат 2БэтменКрик 6Мир Дикого ЗападаСпутник

анонс

Скорбим

Владимир Белецкий
3 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Белецкий.
Олег Протопопов
3 ноября ушёл из жизни Олег Протопопов.
Галина Мочалова
2 ноября ушла из жизни актриса Галина Мочалова.
Евгений Ширяев
2 ноября ушёл из жизни композитор Евгений Ширяев.
Юрий Темирканов
2 ноября ушёл из жизни дирижёр Юрий Темирканов.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Виктория Богатырёва
Иван Васильев
Юрий Мочалов
Николай Плотников
Павел Прилучный
Юрий Пронин
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Вивьен Ли
Ян Новицкий
Татум О'Нил
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Сэм Шепард
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Наследник
боевик, драма, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Нефариус
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Как заниматься сексом
драма, молодежный фильм
Великобритания, Греция, 2023
Катастрофа
драма, фильм-катастрофа, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
В паутине
драма, комедия
Южная Корея, 2023
Ангел мести
драма, криминальный фильм, триллер
Испания, Франция, 2023
Мастер и его муза
биография, мелодрама
Австрия, Германия, Чехия, Швейцария, 2022
Мастер Кид
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2021
Одержимые злом
фильм ужасов
Аргентина, США, 2023
Агент 044: Операция Гарни
комедия, криминальный фильм
Армения, 2023
Год рождения
драма, комедия, фэнтези
Россия, 2023
Крылатая история
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, Канада, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен