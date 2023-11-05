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Стало известно, сколько зарабатывают российские сценаристы

5 ноября
2023 год

Новости кино >>
5 ноября 2023

Стало известно, сколько зарабатывают российские сценаристы в 2023 году. Аналитику подготовили агентство StarDust и телеграм-канал «Новости кинопроизводства». Так, за одну получасовую серию на стриминговой платформе автор может получить от 350 000 до 600 000 рублей, а за часовой эпизод — от 500 000 до 1 500 00 рублей, уточняют в пресс-службе StarDust.

Стало известно, сколько зарабатывают российские сценаристы
фото: пресс-служба StarDust

Цены также зависят от опыта и стажа сценариста. Начинающие авторы получают от 150 000 за получасовую серию и от 300 000 рублей за часовую, а опытные сценаристы могут рассчитывать на гонорар от двух миллионов за часовой эпизод.

Если автор работает на телевизионном шоу, которое идет в прайм-тайм, то он может получить от 350 000 до 500 000 за 30 минут контента и от 500 000 до 900 000 рублей за час. Часовая серия непраймового шоу стоит от 200 000 до 300 000 рублей.

Гонорар сценаристов в полнометражном кино также зависит от опыта сотрудников. Топовый автор может получить от восьми до 15-ти миллионов, а начинающие (если есть фильмография, но без полных метров) могут рассчитывать на максимальную сумму в два с половиной миллиона. Дебютантам платят от 600 000 до 1 500 000.
Один эпизод мультсериала от трех до семи минут стоит 35-50 тысяч рублей, а серия в 15-25 минут — от ста тысяч.
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