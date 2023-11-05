Триллер о выживании «Вышка» получит сразу два продолжения

Камерный экшен про выживание «Вышка» Скотта Манна, ставший международный хитом, перерастет во франшизу — у фильма появятся сразу два продолжения. Съемки второй части стартуют в июне 2024 года, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: кадр из фильма «Вышка»
Скот Манн спродюсирует обе картины, а также выступит режиссером и соавтором сценария третьей части. В фильмах появятся как уже знакомые героини из первого триллера, так и новые персонажи.
Фильм 2022 года с Грэйс Фултон, Вирджинией Гарднер и Джеффри Дином Морганом рассказывает про любительницу экстремальных развлечений Бекки, которая после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. В итоге девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
При бюджете в пять миллионов долларов ленте удалось заработать около 22 миллионов и обрести успех на стриминговых сервисах, включая Netflix.
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