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Чак Норрис возвращается на большие экраны с научно-фантастическим боевиком «Агент разведки»

5 ноября
2023 год

Новости кино >>
5 ноября 2023
Чак Норрис возвращается на большой экран впервые за более чем десять лет, чтобы сыграть главную роль в новом научно-фантастическом боевике «Агент разведки» (Agent Recon). 83-летний актер и мастер боевых искусств исполнит роль командира оперативной группы, защищающей Землю, уточняет Deadline.

Чак Норрис возвращается на большие экраны с научно-фантастическим боевиком «Агент разведки»
фото: Quiver Distribution

Главные роли в картине, помимо Норриса, сыграли Марк СингерНа крючке») и Дерек ТингАгент Апокалипсиса»), который также выступил сценаристом и режиссером.

По сюжету командир тайной оперативной группы безопасности Земли вместе с талантливым новобранцем и опытными бойцами отправляется на миссию, чтобы разобраться с секретной базой в Нью-Мексико, подозреваемой в экспериментах с инопланетными технологиями.

Фильм планируют выпустить на большие экраны в Северной Америке в 2024 году, сейчас идут переговоры и о международном прокате.
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