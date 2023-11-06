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Алиса Гребенщикова мстит за сына в независимом фильме «София. Я есмь»

6 ноября
2023 год

Новости кино >>
6 ноября 2023
Завершились съемки независимого полнометражного фильма «София. Я есмь» с Алисой Гребенщиковой в главной роли. Картина, снятая с помощью краудфандинга, сейчас находится в стадии постпродакшна и должна выйти в прокат в 2024 году, уточняют продюсеры ленты.

Алиса Гребенщикова мстит за сына в независимом фильме «София. Я есмь»
фото: takiedela.ru

Фильм, основанный на реальных историях людей, рассказывает о том, как пережить потерю близкого человека. В центре сюжета — 40-летняя София, которая вынуждена постоянно справляться со сложностями: сначала насилие в родительской семье, затем в своей собственной, после развод и ненавистная работа. Жизнь Софии проходит словно на автопилоте, по принципу «свести концы с концами». Героиню радует только сын, восемнадцатилетний Оскар, у которого, в отличие от матери, есть друзья и мечта — стать художником. Звонок телефона в три часа ночи одним махом отключает автопилот жизни Софии. Ей сообщают, что сына убили в уличной драке. Обрываются сразу две жизни — Оскара и Софии, однако, женщина все же решает дожить до суда, чтобы собственноручно расправиться с убийцей сына, а потом и с собой. Впрочем, все выходит иначе.

В фильме также сыграли Павел Коган, Рамиль Закиров, Роман Шпагин и другие. Режиссером, продюсером и автором идеи выступила Светлана Ибатуллина, чья дебютная короткометражная картина «Дима. Дорогой Бох!» стала участником мировых кинофестивалей, в том числе Catalina Film Festival. В фильме, посвященном памяти Димы Рогачева, главную роль на безвозмездной основе сыграл Виктор Сухоруков.
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Дима. Дорогой Бох!София. Я есмь

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