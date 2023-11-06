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В разработке находится фильм «Барбенгеймер»

6 ноября
2023 год

Новости кино >>
6 ноября 2023
Появились подробности о пародийной комедии «Барбенгеймер» (Barbenheimer), основанной на интернет-меме и единовременном выходе в прокат картин «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Фильм на Американском кинорынке (AFM) представил Чарльз Бэнд, известный по малобюджетным комедийным хоррорам категории В, уточняет The Hollywood Reporter.

В разработке находится фильм «Барбенгеймер»
фото: Full Moon Features

Фильм расскажет о кукле с докторской степенью Бэмби Дж. Барбенхеймер, которую приводит в ярость жестокое обращение людей с игрушками. Она отправляется в реальный мир, чтобы уничтожить его с помощью ядерной бомбы.

«Это возможность развлечься с причудливым сочетанием атмосферы «Барби» и мрачного «Оппенгеймера». Если это смешать, получится отличный коктейль из черного юмора», — говорит Бэнд.

Съемки ленты должны начаться уже в следующем году, ее бюджет составит около миллиона долларов. Это будет самая дорогая картина в фильмографии Бэнда.
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