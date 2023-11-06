Сериал «Медведь» продлили на третий сезон

Популярное кулинарное драмеди «Медведь» вернется с третьим сезоном, пишет Variety. Джереми Аллен Уайт вновь воплотит образ молодого шеф-повара, который пытается управлять семейным рестораном в Чикаго после трагической смерти своего брата.
фото: кадр из сериала «Медведь»
Первый сезон, вышедший на Hulu в 2022 году, получил 13 номинаций на «Эмми» и премию «Золотой глобус» для Джереми Аллена Уайта. Второй сезон дебютировал летом 2023-го и также удостоился высоких оценок от зрителей и критиков.
«"Медведь", который поразил зрителей в первом сезоне, а во втором достиг еще больших высот, стал культурным феноменом», — заявляет президент FX Entertainment Ник Град.
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