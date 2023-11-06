Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Новые сезоны сериалов «Эйфория», «Одни из нас» и «Белый лотос» выйдут в 2025 году

6 ноября
2023 год

Новости кино >>
6 ноября 2023

Генеральный директор HBO Кейси Блойс озвучил ориентировочные сроки выхода новых сезонов популярных сериалов, пишет Variety. Так, вторая часть приквела к «Игре престолов» под названием «Дом Дракона» должна выйти летом 2024 года.

Новые сезоны сериалов «Эйфория», «Одни из нас» и «Белый лотос» выйдут в 2025 году
фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

В 2025 году зрители ждут сразу несколько хитов HBO, в частности, третий сезон «Эйфории». Подробности сюжета популярного проекта с Зендаей в главной роли до сих пор неизвестны, однако, возможно, действие шоу перенесется на пять лет вперед. Впрочем, премьеру еще могут отложить, так как съемки пока не начались из-за забастовки актеров.

Кроме того, в 2025 году должны выйти второй сезон «Одних из нас», третий сезон «Белого лотоса» и сериал-приквел «Оно» — «Добро пожаловать в Дерри».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Наш ужасный друг: что Стивен Кинг сделал для российской кино- и книжной индустрии
Работа над вторым сезоном «Одни из нас» приостановлена из-за забастовки сценаристов
Адаптация игры «Одни из нас» стала триумфатором премии MTV Movie & TV Awards
Съемки второго сезона «Дома Дракона» не затронет забастовка сценаристов
Бесспорная удача: что предлагает экранизация The Last of Us от создателей «Чернобыля»
«Банши Инишерина», «Фабельманы» и «Белый лотос»: Итоги «Золотого глобуса»
Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать
персоны
Зендая
фильмы
Белый лотосДом драконаИгра престоловОдни из насОноЭйфория

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Зинаида Петренко
6 ноября ушла из жизни актриса Зинаида Петренко.
Елена Чистякова
4 ноября ушла из жизни актриса Елена Чистякова.
Владимир Белецкий
3 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Белецкий.

День рождения >>

Елена Бирюкова
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Ольга Ландина
Юлия Майборода
Георгий Милляр
Оксана Фандера
Анастасия Фокс
Пётр Чернов
Дин Джаггер
Адам Дивайн
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Джереми Лондон
Тодд МакКи
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
Наследник
боевик, драма, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Нефариус
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Как заниматься сексом
драма, молодежный фильм
Великобритания, Греция, 2023
Катастрофа
драма, фильм-катастрофа, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
В паутине
драма, комедия
Южная Корея, 2023
Ангел мести
драма, криминальный фильм, триллер
Испания, Франция, 2023
Мастер и его муза
биография, мелодрама
Австрия, Германия, Чехия, Швейцария, 2022
Мастер Кид
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2021
Одержимые злом
фильм ужасов
Аргентина, США, 2023
Агент 044: Операция Гарни
комедия, криминальный фильм
Армения, 2023
Год рождения
драма, комедия, фэнтези
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?