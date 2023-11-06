Новые сезоны сериалов «Эйфория», «Одни из нас» и «Белый лотос» выйдут в 2025 году

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Кулинарная драма вернется в 2024 году

Сериал «Медведь» продлили на третий сезон

Режиссером вновь выступит Дэвид Роберт Митчелл, а Майка Монро вернется к главной роли

Хоррор «Оно» спустя почти десять лет получит продолжение

Пародийная комедия рассказывает о кукле, которая хочет уничтожить человечество с помощью ядерной бомбы

6 ноября

Алиса Гребенщикова мстит за сына в независимом фильме «София. Я есмь»

Картина, снятая с помощью краудфандинга, должна выйти в прокат в 2024 году