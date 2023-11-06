Новые сезоны сериалов «Эйфория», «Одни из нас» и «Белый лотос» выйдут в 2025 году

Генеральный директор HBO Кейси Блойс озвучил ориентировочные сроки выхода новых сезонов популярных сериалов, пишет Variety. Так, вторая часть приквела к «Игре престолов» под названием «Дом Дракона» должна выйти летом 2024 года.
фото: кадр из сериала «Дом Дракона»
В 2025 году зрители ждут сразу несколько хитов HBO, в частности, третий сезон «Эйфории». Подробности сюжета популярного проекта с Зендаей в главной роли до сих пор неизвестны, однако, возможно, действие шоу перенесется на пять лет вперед. Впрочем, премьеру еще могут отложить, так как съемки пока не начались из-за забастовки актеров.
Кроме того, в 2025 году должны выйти второй сезон «Одних из нас», третий сезон «Белого лотоса» и сериал-приквел «Оно» — «Добро пожаловать в Дерри».
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