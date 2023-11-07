Сердце красавицы: трейлер пятого сезона «Разве плохо искать себе пару в подземелье?»

На юбилейном мероприятии, посвященном 10-летию франшизы «Разве плохо искать себе пару в подземелье?
», анонсировали пятый сезон фэнтези-аниме. В ожидании подробностей смотрим трейлер (с русскими субтитрами).
В городе Орарио, славящемся многоуровневым подземным лабиринтом, богиня Гестия собирает отряд искателей приключений, состоящий из одного-единственного последователя — Белла Кранелла. 14-летний парнишка не отличается особыми навыками, но мечтает стать сильнейшим авантюристом. В одном из одиночных походов по катакомбам он становится жертвой нападения свирепого Минотавра. Тут бы и сказке конец, но бедолагу спасает Айз Валленштайн, известная как Принцесса меча. Белл тут же влюбляется в белокурую красавицу и начинает упорно тренироваться, чтобы улучшить боевые навыки и произвести на нее впечатление, не подозревая, что и сам является объектом желаний девушек из других гильдий.
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Ежедневная рутина и магический реализм в аниме «Полет ведьмы» от студии J.C.Staff
Первый сезон аниме, основанного на ранобэ Фудзино Омори
, вышел в апреле 2015 года. Постановкой занимался Нобухиро Осава
(«Реинкарнация безработного
», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
»), скрипт писал Хидэки Сиранэ
(«Идолмастер
», «Смертоносный герцог и его чёрная горничная
»), а дизайн персонажей разрабатывал Сигэки Кимото
(анимация в «Торадоре!
» и «Охоте на привидений
»).
Аниме-франшиза от студии J.C.Staff
(«Нулевой Эдем
», «Путь домохозяина
») также включает в себя две OVA, полнометражный фильм и спин-офф с подзаголовками «Стрела Ориона
» и «Меч Оратории
» соответственно.
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