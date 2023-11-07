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Сердце красавицы: трейлер пятого сезона «Разве плохо искать себе пару в подземелье?»

7 ноября
2023 год

Новости кино >>
7 ноября 2023
На юбилейном мероприятии, посвященном 10-летию франшизы «Разве плохо искать себе пару в подземелье?», анонсировали пятый сезон фэнтези-аниме. В ожидании подробностей смотрим трейлер (с русскими субтитрами).


В городе Орарио, славящемся многоуровневым подземным лабиринтом, богиня Гестия собирает отряд искателей приключений, состоящий из одного-единственного последователя — Белла Кранелла. 14-летний парнишка не отличается особыми навыками, но мечтает стать сильнейшим авантюристом. В одном из одиночных походов по катакомбам он становится жертвой нападения свирепого Минотавра. Тут бы и сказке конец, но бедолагу спасает Айз Валленштайн, известная как Принцесса меча. Белл тут же влюбляется в белокурую красавицу и начинает упорно тренироваться, чтобы улучшить боевые навыки и произвести на нее впечатление, не подозревая, что и сам является объектом желаний девушек из других гильдий.

Читать Ежедневная рутина и магический реализм в аниме «Полет ведьмы» от студии J.C.Staff
Первый сезон аниме, основанного на ранобэ Фудзино Омори, вышел в апреле 2015 года. Постановкой занимался Нобухиро ОсаваРеинкарнация безработного», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде»), скрипт писал Хидэки СиранэИдолмастер», «Смертоносный герцог и его чёрная горничная»), а дизайн персонажей разрабатывал Сигэки Кимото (анимация в «Торадоре!» и «Охоте на привидений»).

Сердце красавицы: трейлер пятого сезона «Разве плохо искать себе пару в подземелье?»

Аниме-франшиза от студии J.C.StaffНулевой Эдем», «Путь домохозяина») также включает в себя две OVA, полнометражный фильм и спин-офф с подзаголовками «Стрела Ориона» и «Меч Оратории» соответственно.

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В подземелье я пойду, там красавицу найду: Меч ОраторииИдолмастерМоя любовь 999 уровня к ЯмадеНулевой ЭдемОхота на привиденийПуть домохозяинаРазве плохо искать себе пару в подземелье?Разве плохо искать себе пару в подземелье? Стрела ОрионаРеинкарнация безработногоСмертоносный герцог и его чёрная горничнаяТорадора!

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Сердце красавицы: трейлер пятого сезона «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» фотографии
Сердце красавицы: трейлер пятого сезона «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» фотографии
Сердце красавицы: трейлер пятого сезона «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» фотографии
Сердце красавицы: трейлер пятого сезона «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» фотографии
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