«Кинокарта России» и платежная система «Мир» запустили киноэкскурсии по Москве на городском транспорте

Платежная система «Мир» и ведущий российский портал о кино Кино-Театр.Ру в рамках спецпроекта «Кинокарта России»
разработали киноэкскурсии по Москве, которые можно совершить на городском транспорте Москвы. Они действуют на маршрутах автобуса «М3», трамвая №3 и речного трамвая «Сердце столицы».
Благодаря такому кинопутешествию можно узнать, где снимались знаменитые сцены из «Москва слезам не верит
», «Служебного романа
», «Джентльменов удачи
», «Заставы Ильича
» и других культовых отечественных фильмов.
«Для нас это очень важный этап развития проекта “Кинокарта”, когда он становится все более доступен и находит свое применение в обычной жизни. Теперь поездки на общественном транспорте станут гораздо интереснее и для многих превратятся из полусонного передвижения на работу, в школу или домой в увлекательное и познавательное путешествие в мир кино. А благодаря выгодному предложению платежной системы “Мир” оно будет вдвойне приятнее. Надеемся, что наши киноэкскурсии будут пользоваться большой популярностью и мы расширим их маршруты
», – отметил главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов
.
Для того, чтобы принять участие в киноэкскурсии, нужно сесть на соответствующий вид транспорта, оплатить проезд картой «Мир» в смартфоне, получив при этом 10-рублевый кешбэк за поездку, и на сайте «Кинокарты» загрузить нужный киномаршрут. Карточки с рассказами о съемках будут сменяться с каждой остановкой общественного транспорта.
Озвучил киноэкскурсии известный российский актер театра и кино Никита Тарасов
, который отметил, что для него было огромным удовольствием поучаствовать в этом проекте. «Москва – очень кинематографичный город. Я сам иногда гуляю и ловлю себя на мысли, что на этом перекрестке снимали такой-то фильм, а вот в этом доме такой-то. И когда мне предложили озвучить киноэкскурсии для общественного транспорта, я очень загорелся. Сразу представил пассажиров, которые садятся у окна, включают аудио и погружаются в настоящий мир кино. Город им открывается совершенно с другой стороны. Это не только просветительский проект, из которого можно почерпнуть много новой информации, но по мне он очень психотерапевтический. Для многих проезд в общественном транспорте – пытка, а мы им предлагаем отправиться настоящее кинопутешествие, полное приключений
», – рассказал Тарасов.
Чтобы воспользоваться предложением с кешбэком, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию. С каждой поездки пассажирам будет возвращаться 10 рублей кешбэка. Предложение действует до конца года в любом виде транспорта столицы, в том числе на всех диаметрах и в речных трамваях. С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте платежной системы
и в мобильном приложении «Привет!».
Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен 12 мая профильным порталом о кино Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы. Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, сопровождая это личными историями и собственными фото. На основе этих меток в разных регионах России уже созданы более 10 киномаршрутов. «Кинокарта» способствует расширению туристического потенциала регионов России, повышает их узнаваемость, а также позволяет раскрыть возможности регионов в качестве локации для съемок будущих проектов.
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