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Дерзкая провинциалка Юлия Хлынина станет «Соседкой» Егора Корешкова 20 ноября

7 ноября
2023 год

Новости кино >>
7 ноября 2023
На ТНТ 20 ноября начнется показ романтической комедии Байбулата Батуллина «Соседка» с Юлией Хлыниной, Егором Корешковым и Алексеем Чадовым в главных ролях. Проект производства Good Story Media погрузит зрителей в атмосферу советских лирических фильмов и расскажет историю о потомственном московском интеллигенте, жизнь которого круто меняется после встречи с дерзкой и обаятельной провинциалкой, уточняет пресс-служба телеканала.

Дерзкая провинциалка Юлия Хлынина станет «Соседкой» Егора Корешкова 20 ноября
фото: пресс-служба ТНТ

В центре сюжета скромный директор клининговой компании тридцатипятилетний Федор Садовский, единственные развлечения которого работа и шахматные турниры с лучшим другом Борей. При этом на доме, в котором проживает Федор, висит мемориальная доска в память об его отце – знаменитом советском космонавте, в тени славы которого Федор живет с самого детства. Все меняется, когда в квартиру напротив вселяется Алена – девушка из Сальска, которая не знает никаких границ. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но незаметно для себя Федор влюбляется. Правда, ситуация обостряется наличием бывшего мужа Алены – ревнивого ВДВшника Сереги.

«Моя героиня – девушка из провинциального города, которая приезжает покорять Москву. Кроме того, она неожиданно для себя оказывается в любовном треугольнике. Алена борется за свое место в этой жизни, она пытается найти, в чем ее талант, и куда его можно приложить. И тут небольшой спойлер: оказывается, что ее талант в том, чтобы быть самой собой, любить, дружить и жить счастливо», — рассказывает Юлия Хлынина.

«Соседка» – это ромком, в котором хорошо знакомые зрителю образы оказываются в совершенно непривычных обстоятельствах.

«В нашей истории много лирики и романтики, что, наверное, сейчас не очень свойственно нашему кинематографу, потому что сейчас все суперсовременные и хайповые. А здесь история про людей, очень трогательная, и, наверное, это важная особенность. Она будет отзываться у каждого в сердце, по крайней мере, мне так кажется», — добавляет Егор Корешков.

Автором сценария «Соседки» выступает Светлана Штеба, а генеральными продюсерами значатся Антон Щукин, Антон Зайцев, Артем Логинов. В сериале также играют Дарья Пицик, Елена Валюшкина, Дмитрий Лысенков, Мария Шумакова и другие.
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Дерзкая провинциалка Юлия Хлынина станет «Соседкой» Егора Корешкова 20 ноября фотографии
Дерзкая провинциалка Юлия Хлынина станет «Соседкой» Егора Корешкова 20 ноября фотографии
Дерзкая провинциалка Юлия Хлынина станет «Соседкой» Егора Корешкова 20 ноября фотографии
Дерзкая провинциалка Юлия Хлынина станет «Соседкой» Егора Корешкова 20 ноября фотографии
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