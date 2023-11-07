Дерзкая провинциалка Юлия Хлынина станет «Соседкой» Егора Корешкова 20 ноября

На ТНТ 20 ноября начнется показ романтической комедии Байбулата Батуллина «Соседка» с Юлией Хлыниной, Егором Корешковым и Алексеем Чадовым в главных ролях. Проект производства Good Story Media погрузит зрителей в атмосферу советских лирических фильмов и расскажет историю о потомственном московском интеллигенте, жизнь которого круто меняется после встречи с дерзкой и обаятельной провинциалкой, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
В центре сюжета скромный директор клининговой компании тридцатипятилетний Федор Садовский, единственные развлечения которого работа и шахматные турниры с лучшим другом Борей. При этом на доме, в котором проживает Федор, висит мемориальная доска в память об его отце – знаменитом советском космонавте, в тени славы которого Федор живет с самого детства. Все меняется, когда в квартиру напротив вселяется Алена – девушка из Сальска, которая не знает никаких границ. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но незаметно для себя Федор влюбляется. Правда, ситуация обостряется наличием бывшего мужа Алены – ревнивого ВДВшника Сереги.
«Моя героиня – девушка из провинциального города, которая приезжает покорять Москву. Кроме того, она неожиданно для себя оказывается в любовном треугольнике. Алена борется за свое место в этой жизни, она пытается найти, в чем ее талант, и куда его можно приложить. И тут небольшой спойлер: оказывается, что ее талант в том, чтобы быть самой собой, любить, дружить и жить счастливо», — рассказывает Юлия Хлынина.
«Соседка» – это ромком, в котором хорошо знакомые зрителю образы оказываются в совершенно непривычных обстоятельствах.
«В нашей истории много лирики и романтики, что, наверное, сейчас не очень свойственно нашему кинематографу, потому что сейчас все суперсовременные и хайповые. А здесь история про людей, очень трогательная, и, наверное, это важная особенность. Она будет отзываться у каждого в сердце, по крайней мере, мне так кажется», — добавляет Егор Корешков.
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