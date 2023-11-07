Третий сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым получил дату премьеры

Третий сезон сериала «Полярный» стартует 20 ноября на ТНТ. В продолжении проекта Кинокомпании 1-2-3 Production Михаил Пореченков вернется к роли Вити Громова и продолжит наводить порядок в маленьком заснеженном городке, где все живут по особым полярным правилам, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
В третьем сезоне Витя теперь не просто лучший фермер Заполярья, но и счастливый отец. Однако насладиться семейной идиллией не получается — по личной просьбе губернатора Витя становится мэром Полярного. Главный герой и так не восторге от новой должности, а тут еще выясняется, что предыдущий мэр оставил после себя многомиллионную дыру в городском бюджете. Витя хочет сложить с себя полномочия, но когда понимает, что перешел дорогу влиятельному и нечистому на руку бизнесмену Ломаеву, то решает остаться на посту мэра Полярного, чтобы спасти его жителей от выселения из собственных домов. В третьем сезоне Вите также предстоит познакомиться с мамой Полины – преподавателем литературы на пенсии. Даже новый высокий пост не помогает Громову соответствовать высоким стандартам его тещи.
«Витя всегда был эдаким Ильей Муромцем: богатырем, который выходит на свет, только когда князь зовет, а остальное время проводит в тени. Но в новом сезоне ему все-таки придется принять новый вызов. Теперь он станет народным избранником не только на словах, и это доверие нужно будет оправдать. Справится ли Витя с грузом ответственности, к которому он не привык, сумеет ли сохранить в себе все те качества, за которые его любят и ценят, это главный вопрос сезона», — говорит Михаил Пореченков.
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