Кузьма Сапрыкин обзаведется рогами в комедии «Олень»

В Москве стартовали съемки романтической комедии Михаила Соловьева «Олень». Главные роли в картине производства кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), Продюсерского Центра «ГОРАД» и телеканала «ТНТ» играют Кузьма Сапрыкин и Ольга Веникова, уточняет ЦПШ.
Это история об Андрее, дамском угоднике, чья жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабушка Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь.
«Это смешная и трогательная комедия с оригинальным сюжетом о том, как любовь меняет человека. Мы уверены, что история откликнется у многих, и очень искренние и обаятельные исполнители главных ролей Кузьма Сапрыкин и Ольга Веникова очаруют зрителей», — отмечает Канделаки.
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