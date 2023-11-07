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Кузьма Сапрыкин обзаведется рогами в комедии «Олень»

7 ноября
2023 год

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7 ноября 2023

В Москве стартовали съемки романтической комедии Михаила Соловьева «Олень». Главные роли в картине производства кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), Продюсерского Центра «ГОРАД» и телеканала «ТНТ» играют Кузьма Сапрыкин и Ольга Веникова, уточняет ЦПШ.

Кузьма Сапрыкин обзаведется рогами в комедии «Олень»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Это история об Андрее, дамском угоднике, чья жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабушка Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь.

Продюсерами проекта выступают Вадим Верещагин, Андрей Радько, Екатерина Гордецкая, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумовская и Борис Ханчалян.

«Это смешная и трогательная комедия с оригинальным сюжетом о том, как любовь меняет человека. Мы уверены, что история откликнется у многих, и очень искренние и обаятельные исполнители главных ролей Кузьма Сапрыкин и Ольга Веникова очаруют зрителей», — отмечает Канделаки.

В фильме также сыграли Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина. Премьера картины намечена на 2024 год.
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