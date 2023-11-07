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Мелодрама «Выдра» с Кристиной Казинской стартует в середине ноября на «Dомашнем»

7 ноября
2023 год

Новости кино >>
7 ноября 2023

Премьерная линейка «Сквозь слезы к счастью» на «Dомашнем» продолжится 13 и 14 ноября показом восьмисерийной детективной мелодрамы «Выдра» с Кристиной Казинской и Максимом Битюковым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама «Выдра» с Кристиной Казинской стартует в середине ноября на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Сотрудница органов опеки Лера Движкова выросла в детдоме, поэтому по-настоящему неравнодушна к своему делу. Лера непримирима, когда речь идет о родительской безответственности, ее визитов боятся и за глаза называют «выдрой». Лера поддерживает соседскую семью: Риту и ее дочку Алсу. Когда Рита пропадает, Лера воспринимает эту трагедию как личную и предпринимает все, чтобы скорее найти подругу. Она понимает весь ужас восьмилетнего ребенка: когда ей было столько же, мама пропала без вести. Теперь Лера пытается сделать для девочки все, чтобы спасти ее от детдома. Но она даже не подозревает, насколько далеко заведет ее это стремление и какие опасные тайны ей придется раскрыть.

В проекте также сыграли Алисия Разумовская, Николай Ковбас, Алексей Степанов, Роман Перелыгин, Константин Майоров, Ярослав Ефременко, Софья Селезнева, Анна Небо и другие. Режиссером-постановщиком выступила Екатерина Двигубская.
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Мелодрама «Выдра» с Кристиной Казинской стартует в середине ноября на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Выдра» с Кристиной Казинской стартует в середине ноября на «Dомашнем» фотографии
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