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Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря

8 ноября
2023 год

Новости кино >>
8 ноября 2023
Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба платформы.

Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Когда я прочитал сценарий, у меня сразу появилось ощущение, что я понимаю эту историю. В ней есть некое тонкое сочетание иронии и драматизма, и мы пытались эту интонацию реализовать. Это, конечно, был авантюрный опыт работы для меня — быть и режиссером, и играть главную роль. Но качество команды, которая включала операторов, сорежиссера Женю Громову, актеров — да всех, кто был рядом на площадке, — создавала пространство надежности, уверенности в том, что есть опора и помощь», – отмечает Богомолов.

В жизни главного героя – Иннокентия Мельникова (или просто Кеши) – много женщин. Первая любовь Кеши Лена — теперь его коллега по архитектурному бюро, Кеша не только поддерживает с ней тайную связь, но и доверяет ей все свои секреты. С актрисой Юлей — бывшей женой и мамой своего старшего сына Пети — Кеша периодически спит и еще ведет эротические беседы по телефону. Нынешняя жена Кеши Варя — домохозяйка, озабоченная здоровым образом жизни своей семьи: самого Кеши, их сына Юры и корги Сары. Наконец, за внимание сына борется и его властная мать Анна Ильинична — конечно, недовольная всеми невестками. На первый взгляд уравновешенная система Кешиных связей с Леной, Юлей и Варей рушится, когда во время командировки в Казань Кеша знакомится с 19-летней девушкой, профессиональной пловчихой Аллой, и перевозит ее в Москву. Женщины Кеши потрясены его выбором и задумываются над планом мести.

Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Для меня роль Вари — особенная, поскольку ничего похожего я в кино не играла. В ней, как и в других моих героинях, безусловно есть драматичность, но сама история очень остроумная и воздушная — и не учитывать это я не могла. Мне всегда было очень смешно внутри: сценарий прекрасно написан, и я надеюсь, что зрители тоже это оценят», – говорит актриса Юлия Снигирь.

Других женщин Кеши сыграли Александра Ребенок, Юля Александрова и Василиса Перелыгина. Сценарий написала Анна Козлова, работавшая над «Кратким курсом счастливой жизни», «Садовым кольцом» и «Медиатором». Производством занималась компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».

«“Кеша должен умереть” — это история, которая рассказывает про такое явление, как русское многоженство. Часто мужчины влюбляются, но не могут расстаться с предыдущими женщинами. Люди, участвующие в этих любовных треугольниках, а иногда четырехугольниках и пятиугольниках, — несчастны, но они не могут разорвать эту связь. На протяжении жизни я встречал много подобных историй, и это всегда было трогательно, драматично и временами смешно. Я думаю, что фильм будет немного шокировать, но при этом заставит задуматься, тронет и развлечет зрителя», – заключает Тодоровский.
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Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря фотографии
Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря фотографии
Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря фотографии
Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря фотографии
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