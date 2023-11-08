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Алексей Серебряков и Евгений Кулик выиграют в «Лотерею»

8 ноября
2023 год

Новости кино >>
8 ноября 2023
В Сочи стартовали съемки авантюрной комедии «Лотерея» с Алексеем Серебряковым и Евгением Куликом в главных ролях, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая вместе с кинокомпанией «КУЛИК ПРОДАКШН» занимается производством фильма.

Алексей Серебряков и Евгений Кулик выиграют в «Лотерею»
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

«Лотерея» – история двух мужчин: Сергея, обладателя выигрышного лотерейного билета, и Алексея, его новоиспеченного партнера. В погоне за богатством мужчины понимают, что есть вещи, которые невозможно купить за деньги.

Над сценарием работали Евгений Кулик и Дмитрий Балуев, режиссером выступает Софья Карпунина.

«Мне кажется, это интересное сочетание: мужчины-авторы и актеры и женщина-режиссер. Зрителю будет интересно, потому что мы делаем историю на стыке жанров. Тут и комедия, и мелодрама, и экшен, и драма. Действие ни на секунду не замедляется, наоборот, темп и ставки постоянно наращиваются. Ну, и когда на кону стоит целый миллиард, все герои очень постараются, чтобы его заполучить. А зрителю будет за этим интересно и весело наблюдать. Плюс, конечно, визуальная эстетика - фильм делается зрелищным специально для проката. А для женщин у нас есть любовная линия в лучших традициях ромкома. А для меня это кино, в первую очередь, про человеческие отношения и отношения с самим собой», – отмечает Карпунина.

В прокат фильм выйдет в следующем году.
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обсуждение >>
№ 2
Ulitushka   8.11.2023 - 15:59
Ну, призывали же не снимать Серебрякова после его высказываний о России и о русских. Но смотрю у Софии Карпуниной он самый любимый актер... Фу, не собираюсь смотреть этот фильм! читать далее>>
№ 1
Rimma (Гибралтар)   8.11.2023 - 15:51
Ни одного комментария. Всем давно известно, что фильмы с Серебряковым не сулят ничего, кроме надоевшей лживой чернухи. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Алексей Серебряков и Евгений Кулик выиграют в «Лотерею» фотографии
Алексей Серебряков и Евгений Кулик выиграют в «Лотерею» фотографии
Алексей Серебряков и Евгений Кулик выиграют в «Лотерею» фотографии
Алексей Серебряков и Евгений Кулик выиграют в «Лотерею» фотографии
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