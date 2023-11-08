Завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым

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Алексей Серебряков и Евгений Кулик выиграют в «Лотерею»

8 ноября

Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря

В ироничной мелодраме также сыграли Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юля Александрова и Василиса Перелыгина