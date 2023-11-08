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Завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым

8 ноября
2023 год

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8 ноября 2023
В Ярославле завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым в главной роли, сообщает пресс-служба канала НТВ, который покажет сериал.

Завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым
фото: Пресс-служба канала НТВ

По сюжету сотрудник управления по борьбе с экономической преступностью Глебов (Антон Васильев) приезжает из Москвы с проверкой в провинциальный город, из которого он не так давно уехал на повышение после развода и полный разочарования в семейной жизни. Он становится невольным свидетелем ограбления банка, в который пришёл с проверкой. Украдена «черная бухгалтерия» местного «зернового короля» и криминального авторитета Зёмы (Олег Каменщиков), а участников ограбления находят убитыми. Главный подозреваемый – Глебов, который пустился в бега, понимая, что найти «черную бухгалтерию» означает найти истинного преступника.

В ходе расследования Глебов, представляясь фининспектором, находит не один «скелет в шкафу» у владельцев сельхозпредприятий. С ним пытаются договориться, запугать, подставить, от него пытаются избавиться… Глебову приходится не только уходить от погони бандитов Зёмы и из западни коллег, которые идут по пятам, но и решать свои семейные проблемы, а также личные проблемы своих подозреваемых. С поисками ему помогает хозяин ограбленного банка Борискин (Дмитрий Колчин), у которого в этом деле свой интерес.

«Два абсолютно полярных, неприятных друг другу человека с разными ценностями и жизненными позициями в силу обстоятельств сближаются, становятся друзьями. Жанровая комедия с элементами детектива и неожиданными поворотами, безусловно, привлечет зрителя, но если говорить о послевкусии после просмотра, то этот сериал о том, как меняются люди, влияя друг на друга. Я бы в начале никогда не подумал, что всё может закончиться именно так», – рассказывает Дмитрий Колчин.
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Завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым фотографии
Завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым фотографии
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