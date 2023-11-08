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Денис Нурулин и Александр Устюгов отправились на «Спасение капитана Максимова»

8 ноября
2023 год

Новости кино >>
8 ноября 2023

В Беларуси завершились съемки военной драмы «Спасение капитана Максимова» с Денисом Нурулиным, Александром Устюговым и Аглаей Шиловской в главных ролях, сообщает пресс-служба канала «Россия», где состоится телепремьера сериала.

Денис Нурулин и Александр Устюгов отправились на «Спасение капитана Максимова»
фото: Пресс-служба канала "Россия"

Действие драмы происходит в 1944 году. Спецкору «Красной Звезды» Алексею Семагину (Денис Нурулин) поручено разыскать отца, генерала Георгия Семагина – оперативный псевдоним «Капитан Максимов», пропавшего во вражеском тылу. Генерал Семагин (Александр Макогон) имеет отношение к разработке стратегической операции «Багратион», приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Алексей попадает за линию фронта в разведгруппу старшего лейтенанта Петра Степанова (Александр Устюгов), где знакомится с решительной и волевой гвардии старшим сержантом Ольгой Васнецовой (Аглая Шиловская). Оказавшись в экстремальной ситуации, Алексей превращается из наивного мечтателя, каким он был до войны, в настоящего разведчика, способного на героические поступки и глубокие чувства. По следу разведгруппы идет умный и безжалостный немецкий офицер Йозеф Штраубе (Стефан Велк). Герои оказываются перед нелегким выбором – спасать Капитана Максимова и операцию «Багратион» или жизни товарищей.

«98,9 процентов людей не знают об «Операции «Багратион» – это социологические исследования. А уж молодежь и подавно. Поэтому мы решили каким-то образом закрыть эти белые пятна, попытались создать кинематографическую иллюзию, что могло бы быть в этой операции с точки зрения разведки… Но снять картину так, как снимали военные фильмы в советское время, сейчас – утопия. Поэтому мы поменяли стилевое решение и попробовали сделать фильм для нынешней молодежи, с изображением, более близким сегодняшнему поколению, но сохранив все главные задачи и ключевые моменты взаимоотношений наших героев: любовь, ценность дружбы, героические поступки», – отмечает режиссер Олег Фесенко.
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Денис Нурулин и Александр Устюгов отправились на «Спасение капитана Максимова» фотографии
Денис Нурулин и Александр Устюгов отправились на «Спасение капитана Максимова» фотографии
Денис Нурулин и Александр Устюгов отправились на «Спасение капитана Максимова» фотографии
Денис Нурулин и Александр Устюгов отправились на «Спасение капитана Максимова» фотографии
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