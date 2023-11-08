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Сергей Мокрицкий снимает в Аргентине сериал «Эль Русо» со Светланой Ивановой и Семеном Серзиным

8 ноября
2023 год

Новости кино >>
8 ноября 2023
Режиссер фильмов «Первый Оскар» и «Битва за Севастополь» Сергей Мокрицкий начал работу над детективной мелодрамой «Эль Русо» со Светланой Ивановой и Семеном Серзиным. Съемки сериала стартовали в аргентинском городе Тигре, пригороде Буэнос-Айреса, сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), при поддержке которого создается проект.

Сергей Мокрицкий снимает в Аргентине сериал «Эль Русо» со Светланой Ивановой и Семеном Серзиным
фото: Пресс-служба ИРИ

«Снимать в Аргентине сериал с практически аргентинской группой - серьезный вызов. Но я не боюсь сложных задач. В основе нашей истории – жизнь русского человека за пределами Родины. Какими бы ни были обстоятельства, куда бы ни забросила его судьба, он всегда сохраняет свой культурный код, свой язык, свои корни, оставаясь добрым, ответственным и великодушным. Вдали от Родины он поддерживает с ней незримую связь. За пределами России сегодня живет более 30 миллионов русскоязычных людей. Для нас важно их поддержать, дать им прочувствовать, что мы, их соотечественники, всегда рядом и готовы протянуть свою руку», – говорит Мокрицкий.

По сюжету на тихом живописный полуостров в стороне от Буэнос-Айреса живет уже не первое поколение русских староверов, сохраняя свой язык, веру и уклад. Она — староверка, живущая по правилам общины. Он — полицейский, эмигрант из России, не знающий пощады к преступникам. Она живет в деревне, изоляции от внешнего мира. Он — свой в агрессивном мегаполисе. Им не было суждено встретиться, но их пути пересеклись. Их любовь была невозможна, но она случилась. Их жизни угрожает преступная группировка, их любви — самые близкие люди.

Сериал, в котором помимо Ивановой и Серзина, играют Борис Каморзин, Максим Севриновский, Никита Тезин, Павел Акимкин, Марина Лебедева, выйдет на экраны в следующем году.
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