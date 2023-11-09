В Венеру можно только верить: нас ждет новое полнометражное аниме во вселенной «Гандама»

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Хоррор «Оно» спустя почти десять лет получит продолжение

«Лучшее во мне»: Если в сердце живет любовь

В HBO рассказали о премьерах своих главных хитов

Новые сезоны сериалов «Эйфория», «Одни из нас» и «Белый лотос» выйдут в 2025 году

Интервью

Ксения Корнева: «Юмор или смешной, или нет, а делить его на мужской и женский я бы не стала»

Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни