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В Венеру можно только верить: нас ждет новое полнометражное аниме во вселенной «Гандама»

9 ноября
2023 год

Новости кино >>
9 ноября 2023
Студия SunriseСтрана песков», «Инуяся») анонсировала производство полнометражного аниме «Гандам: Железнокровные сироты — Урд Хант», в основу которого легла одноименная мобильная игра. Информация о сэйю и творческой группе, как и дата релиза, будут чуть позже, а пока наслаждаемся трейлером.


323 год эры После Бедствия. Венера, проигравшая Марсу в конкурсе развития планет, используется как колония для преступников. Вистарио Афам, выросший в поселении Радоница близ Венеры, мечтает исправить ситуацию и превратить родной регион в популярное туристическое направление.

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Грядущий проект, как и одноименная игра, является спин-оффом аниме «Гандам: Железнокровные сироты» 2015 года, поставленного Тацуюки НагаиТорадора!», «Мед и клевер») по сценарию Мари ОкадыФабрика иллюзий Алисы и Терезы», «Укрась прощальное утро цветами обещания») и Хадзиме КамосидыСиндуальность: Нуар», «Кошечка из "Сакурасо"»). События игры происходят между первым и вторым сезонами.

В Венеру можно только верить: нас ждет новое полнометражное аниме во вселенной «Гандама»

Видеоигра Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans - Urdr Hunt, выпущенная компанией Bandai Namco Entertainment в рамках празднования 40-летия франшизы «Гандам», вышла в конце 2022 года, а кат-сцены из нее обрели вторую жизнь в виде мини-сериала, где Вистарио Афама озвучивает айдол Рина Икома. Тут можно посмотреть и послушать опенинг внутриигрового аниме: композицию The Over исполненяет группа Elements Garden, созданная Рютаро ФудзинагойУра мечте!»).

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В Венеру можно только верить: нас ждет новое полнометражное аниме во вселенной «Гандама» фотографии
В Венеру можно только верить: нас ждет новое полнометражное аниме во вселенной «Гандама» фотографии
В Венеру можно только верить: нас ждет новое полнометражное аниме во вселенной «Гандама» фотографии
В Венеру можно только верить: нас ждет новое полнометражное аниме во вселенной «Гандама» фотографии
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