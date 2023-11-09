В Венеру можно только верить: нас ждет новое полнометражное аниме во вселенной «Гандама»

Студия Sunrise
(«Страна песков
», «Инуяся
») анонсировала производство полнометражного аниме «Гандам: Железнокровные сироты — Урд Хант
», в основу которого легла одноименная мобильная игра. Информация о сэйю и творческой группе, как и дата релиза, будут чуть позже, а пока наслаждаемся трейлером.
323 год эры После Бедствия. Венера, проигравшая Марсу в конкурсе развития планет, используется как колония для преступников. Вистарио Афам, выросший в поселении Радоница близ Венеры, мечтает исправить ситуацию и превратить родной регион в популярное туристическое направление.
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«Ковбой Бибоп» — культовая космоопера студии Sunrise
Грядущий проект, как и одноименная игра, является спин-оффом аниме «Гандам: Железнокровные сироты
» 2015 года, поставленного Тацуюки Нагаи
(«Торадора!
», «Мед и клевер
») по сценарию Мари Окады
(«Фабрика иллюзий Алисы и Терезы
», «Укрась прощальное утро цветами обещания
») и Хадзиме Камосиды
(«Синдуальность: Нуар
», «Кошечка из "Сакурасо"
»). События игры происходят между первым и вторым сезонами.
Видеоигра Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans - Urdr Hunt
, выпущенная компанией Bandai Namco Entertainment
в рамках празднования 40-летия франшизы «Гандам
», вышла в конце 2022 года, а кат-сцены из нее обрели вторую жизнь в виде мини-сериала, где Вистарио Афама озвучивает айдол Рина Икома
. Тут
можно посмотреть и послушать опенинг внутриигрового аниме: композицию The Over
исполненяет группа Elements Garden
, созданная Рютаро Фудзинагой
(«Ура мечте!
»).
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