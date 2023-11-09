На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильм «Манюня: Новогодние приключения»

Кинофестиваль «Зимний» объявил внеконкурсную программу «Зимний – детям». В формате эксклюзивных предпоказов зрители смогут оценить самые ожидаемые семейные релизы, уточняет пресс-служба смотра. Так, вне конкурса покажут комедию «Манюня: новогодние приключения».
фото: кадр из фильма «Манюня в кино»
Фильм Армана Марутяна расскажет о новых приключениях юной героини Манюни и ее подруг. Новый год для девочек может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой. Героиням предстоит спасти праздник для всех. Семейная комедия выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны 14 декабря 2023 года.
Также в рамках внеконкурсной программы будет представлена новая серия киножурнала «МУЛЬТ в кино. Выпуск 163», входящего в топ самых популярных российских анимационных проектов в национальном прокате. Зрителей ждет история о строительстве пряничного домика, конкурсе на лучший снежный городок, секрете ларца с Волшебным лунным камнем и многое другое.
Дети также смогут стать участниками особенной фокус-группы. После каждого кинопоказа у ребят будет возможность оценить увиденное в несложной игровой форме, выступив в качестве полноценных киноэкспертов. В фойе кинотеатра «Москино Березка» будет установлена специальная елка, на которой зрители смогут разместить снежинки двух цветов – красные и синие. Красные снежинки будут означать, что увиденный ими фильм заслуживает наивысшей оценки. Синие – что картина очень понравилась, но до максимальной отметки ей чего-то не хватило. На основе их мнений будет сделан прогноз о перспективах кинопроката проекта.
Показы программы «Зимний – детям» пройдут 2 и 3 декабря в кинотеатре «Москино Березка». Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
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