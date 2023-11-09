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«Ивановы-Ивановы» столкнутся с грабителями в новогоднем фильме

9 ноября
2023 год

Новости кино >>
9 ноября 2023

СТС приступил к съемкам праздничного фильма «Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения» со звездами популярного ситкома. Главные роли в картине исполнят Михаил Трухин, Станислав Дужников, Анна Уколова, Светлана Колпакова, Юрий Ицков, Алексей Лукин и Юлия Сорокина, уточняет пресс-служба телеканала. Режиссерами-постановщиками выступят Антон Федотов и Сергей Знаменский.

«Ивановы-Ивановы» столкнутся с грабителями в новогоднем фильме
фото: пресс-служба телеканала СТС


По сюжету Ивановы готовятся встретить Новый год в Египте. Но на борту самолета сталкиваются с грабителями, которые пытаются вывезти за границу кольцо, украденное из музея. В полете завязывается драка, из-за чего самолёт экстренно садится в Ереване. На носу Новый год, гостиницы заняты, но всех выручает брат Гамлета — Давид (Ашот Кещян). Казалось бы, теперь можно спокойно отметить праздник, но украденное кольцо случайно попадает к Ивановым, а грабители не оставляют попыток его вернуть. Так начинаются приключения Ивановых в Армении.

Интерьерные съемки фильма проходят в Москве. Для одной из них художники собрали макет самолета из настоящих деталей воздушного судна. На съемках актеры признавались, что уже чувствуют приближение праздника.

«Город начинает потихоньку облачаться в новогоднее одеяние, елочки наряжаются, снежинки клеятся на стекла, в магазинах уже подарки на витринах, погода соответствующая, поэтому есть ощущение, что скоро-скоро наступит праздник. Конечно, главным символом Нового года считается "Ирония судьбы", скоторой невозможно соревноваться. Но я надеюсь, что наша история встанет в один ряд с любимыми новогодними фильмами телезрителей», — говорит Станислав Дужников.

За колоритной натурой группа отправится в Армению и Сочи, где в кадр попадут местные дороги, горы, винодельня, рестораны и другие объекты.

«Невозможно представить историю, разворачивающуюся в Армении, без коньяка, вкусной еды и красивых гор. Мы также не забываем, что у Ивановых ни дня не проходит без приключений, поэтому будут и пожары, и погони, и бандитские пули. И конечно, новогодний антураж, который сопровождает героев повсюду и создает праздничную атмосферу», — добавляет режиссер Сергей Знаменский.
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«Ивановы-Ивановы» столкнутся с грабителями в новогоднем фильме фотографии
«Ивановы-Ивановы» столкнутся с грабителями в новогоднем фильме фотографии
«Ивановы-Ивановы» столкнутся с грабителями в новогоднем фильме фотографии
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