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Для Анастасии Сорокиной наступит «Змеиный полдень»

9 ноября
2023 год

Новости кино >>
9 ноября 2023
На Dомашнем завершились съемки мелодрамы «Змеиный полдень», главные роли в которой исполнили Анастасия Сорокина и Александр Дуда. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Для Анастасии Сорокиной наступит «Змеиный полдень»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету после развода Варя оставила в прошлом мечты о женском счастье, переехала в Москву и с головой погрузилась в работу и воспитание сына — трудного подростка Саши. Однако знакомство с красавцем-немцем все меняет: Варя приняла его предложение о замужестве и решилась переехать в Германию. В надежде получить от бывшего мужа разрешение на вывоз ребенка Варя с Сашей отправились в родной город, с которым связано много тяжелых воспоминаний. Павел наотрез отказался подписать документы, поэтому Варе пришлось задержаться, чтобы уговорить его поменять решение. Вскоре падчерица Павла бесследно исчезла после прогулки с Сашей. Все подозрения упали на подростка. Чтобы доказать невиновность сына, Варе предстоит признаться в тайне, которую она так тщательно хранила 17 лет.

«Врач не может быть слабым, сомневающимся. И пусть Варя работает медсестрой, она участвует в сложнейших операциях. Самообладание, способность принимать решения и брать за них ответственность вкупе с сильным характером помогли героине не сойти с ума, пройти через многочисленные трудности», — рассказывает о своей героине Анастасия Сорокина.

В мелодраме также играют Екатерина Радченко, Виктория Бычкова, Афина Лукиди, Сергей Иванюк и другие. Режиссером-постановщиком выступает Евгений Татаров.
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Для Анастасии Сорокиной наступит «Змеиный полдень» фотографии
Для Анастасии Сорокиной наступит «Змеиный полдень» фотографии
Для Анастасии Сорокиной наступит «Змеиный полдень» фотографии
Для Анастасии Сорокиной наступит «Змеиный полдень» фотографии
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